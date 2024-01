Decathlon Erste-Hilfe-Set – 500 UL im Test

Das Decathlon Erste-Hilfe-Set – 500 UL kommt im Rollendesign. Es wird einfach aufgeklappt und bietet so übersichtlichen Zugriff auf den Inhalt. Mit 47 Teilen ist es umfangreich ausgestattet und spricht eher Radler an, die größere Reisen unternehmen oder in Gruppen unterwegs sind. Es kann aber auch als Basis für eine übersichtliche Eigenkonfiguration im Mountainbikebereich dienen. Die Verarbeitung ist größtenteils sauber; das Set macht insgesamt einen guten Eindruck.

Preis: 19,99 €

Handling & Innenleben

In puncto Handling ist das Decathlon Erste-Hilfe-Set – 500 UL einiger Konkurrenz voraus: Das Set ist mit einem Riemen gesichert, wird aufgerollt und hat vier Innentaschen, in denen der Inhalt thematisch sortiert ist. Das macht den Zugriff einfach und unkompliziert – es landet im Zweifelsfall nicht alles im Dreck. Hier hat Decathlon gute Arbeit geleistet! Die Netztaschen wirken robust und bieten auch noch etwas Platz, falls man das Set ergänzen möchte. Mittels Riemen kann die Tasche etwas komprimiert werden, sollte der Platz im Rucksack mal rar werden.

Die Ausstattung

Das Decathlon Erste-Hilfe-Set – 500 UL kommt mit folgender Ausstattung:

1x Seife

1x selbsthaftender Verband

8x Reinigungstücher (groß)

2x Vlieskompressen

6x Gazekompressen

1x Kreppverband

1x einfaches Fixierpflaster

1x Vlies-Fixierpflaster

1x Pinzette

1x Vinylhandschuhe

2x Kochsalzlösung

18x Pflaster (S/M/L)

1x Wundnahtpflaster-Set

1x Schere

1x zuschneidbarer Pflasterstreifen

1x Zeckenzange

Mit diesem umfangreichem Inhalt ist das Set für eine Vielzahl an möglichen Notsituationen ausgestattet. Allerdings vermisst man eine Rettungsdecke sowie ein Dreieckstuch – diese Dinge sind aus unserer Sicht wichtiger, als eine Seife. Hier könnte man selbst nachrüsten. Die Vielzahl an unterschiedlich großen Pflastern macht die Versorgung kleiner Wunden einfach. Die Qualität der Ausstattung macht einen guten Eindruck.