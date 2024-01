Querfeldein-Rennwochende in Bonn: Am Tag nach dem Finallauf des Bombtrack NRW Cross Cup powered by Schwalbe & Ryzon findet am 28. Januar die Deutsche Hochschulmeisterschaft Cyclocross statt.

Nach der erfolgreichen Premiere im Herbst 2022 können Studierende und Mitarbeitende der deutschen Hochschulen bald zum zweiten Mal ihre Besten ermitteln: In Kooperation mit dem Hochschulsport der Universität Bonn und dem Verein Radtreff Campus Bonn führt der Allgemeine Deutsche Hochschulsportverband am 28. Januar 2024 wieder die Deutsche Hochschulmeisterschaft Cyclocross durch. Wie bei der ersten Auflage kann ein hochkarätiges Starterfeld erwartet werden: 2022 setzten sich Lea Lützen (Team Kandie-Gang Cake) und Lars Hemmerling (Team Recon) durch und sicherten sich die begehrten Meistertrikots. Das jeweilige Podium hätte es so auch in der Bundesliga geben können.

Lizenzrennen und Breitensport-Event

Neben der Deutschen Hochschulmeisterschaft wird der adh-Pokal für Fahrerinnen und Fahrer ohne Rennlizenz ausgetragen. Hier kann man auch mit dem Gravelbike mit breiteren Reifen als im Cyclocross starten. An der Deutschen Hochschulmeisterschaft können Studierende und Mitarbeitende aller Hochschulen teilnehmen. Die Anmeldung läuft über die jeweilige Universität; Infos hierzu gibt es auf den Internetseiten des adh. Im Rahmenprogramm wird es auch einen Crosslauf, ein MTB-Rennen und eMTB-Rennen auf der Strecke geben. Das Rennen um den adh-Pokal ist in ein Hobbyrennen Cyclocross/Gravel eingebunden.

Finale des Bombtrack NRW Cross Cup powered by Schwalbe & Ryzon

Bereits am Vortag findet auf der gleichen Strecke mit dem Frank Oxenfart Campus Cross das Finale des Bombtrack NRW Cross Cup powered by Schwalbe & Ryzon 2023/24 statt. Hier gibt es Querfeldeinrennen in allen Klassen für Lizenz und Hobby. Für Studierende ergibt sich damit die Chance auf ein schönes Crosswochenende Ende Januar – vielleicht belohnt mit der begehrten adh-Ehrennadel!

Werbung Pivot Shuttle AM

Der Radtreff Campus Bonn richtet bereits zum fünften Mal einen Cyclocross-Event aus. Mit dem Gelände des Hochschulsports der Uni Bonn hat der umtriebige Verein einen perfekten Veranstaltungsort zu bieten: Die Strecke ist anspruchsvoll und abwechslungsreich; Parkmöglichkeiten, Duschen und Catering befinden sich zentral inmitten des Geländes. Allein für das Finale des NRW Cross Cup werden wieder über 1.500 Menschen erwartet.