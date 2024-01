Neues aus der Redaktion: Pünktlich zum Start in die neue Saison ist es fertig – unser E-MTB Testjahrbuch 2024. Über 40 aktuelle E-Mountainbikes unterschiedlichster Ausprägung haben wir hierfür getestet, vom E-Enduro über vielseitige E-SUVs bis hin zu E-MTBs für Kids. Zudem findet ihr darin Tests zu 20 aktuellen Antriebssystemen, inklusive spannender Messergebnisse vom Prüfstand.

Exklusiv könnt Ihr als Velomotion-Leser könnt euer Exemplar vom E-MTB Testjahrbuch 2024 schon jetzt direkt per E-Mail bestellen. Wer bis zum 17. Januar 2024 bestellt, bekommt das Heft garantiert bis zum eigentlichen Erscheinungsdatum am 25. Januar per Post zugestellt.

Hier klicken und direkt eine Mail mit Lieferadresse an office@velomotion senden.

Velomotion-Leser können das Testjahrbuch zum Verkaufspreis von 8,90 Euro bestellen und erhalten es bis zum 25. Januar 2024 sogar portofrei* – Bezahlung per Paypal an markt@velomotion.de (*Nur gültig für Adressen innerhalb Deutschlands – für Auslandslieferungen innerhalb der EU und Schweiz zzgl. 4 Euro – für andere Länder bitte Portokosten vor Bestellung anfragen)

Das Velomotion E-MTB Testjahrbuch 2024

Die Welt der E-Mountainbikes wird immer vielfältiger, was auch unser kunterbuntes Testfeld aus über 40 Rädern zeigt. Von klassischen Full Power E-MTBs über zahlreiche Light E-MTBs bis hin zu touren- und alltagstauglichen E-SUVs tummeln sich hier Vertreter aus quasi allen Kategorien. Den größten Anteil machen jedoch auch weiterhin die klassischen Allround E-MTBs für den sportlichen Einsatz aus. Doch auch hier gibt es unterschiedlichste Ausprägungen, so setzen die Testbikes auf über ein Dutzend unterschiedliche Antriebssysteme. Apropos Antrieb: 20 aktuelle Vertreter haben wir in einem großen Testfeld wortwörtlich auf den Prüfstand gestellt.

Werbung Pivot Shuttle AM

Darüber hinaus findet ihr im neuen Testjahrbuch auch ein kleines Testfeld zu E-MTBs für Kinder und Jugendliche, zudem ausgewählte Neuigkeiten aus der Welt des Zubehörs.