Leserwahl E-MTBs 2024: In inzwischen guter Velomotion-Tradition fand in den vergangenen Wochen erneut unsere jährliche Leserwahl statt. In ganzen 16 Kategorien habt ihr, unsere Leser, über die spannendsten und beliebtesten Räder abgestimmt. Die Ergebnisse sind auch für uns in der Redaktion immer ausgesprochen spannend und auch ein Fingerzeig, welche Bikes, Hersteller und Kategorien wir besonders unter die Lupe nehmen sollten. Bei den E-MTBs 2024 haben sich einige Evergreens durchgesetzt, aber auch der eine oder andere Außenseiter ist in den Listen zu finden.

Die Velomotion Leserwahl fand zwischen dem 15. Dezember 2023 und dem 15. Januar 2024 statt. In insgesamt 16 Fahrradkategorien habt ihr euren jeweiligen Favoriten ausgewählt. Über 50.000 Stimmen sind in diesem Jahr eingegangen – danke an jeden einzelnen Teilnehmer! Nach der Auswertung sämtlicher Ergebnisse wollen wir euch nicht länger auf die Folter spannen und präsentieren euch die Top 3 aller Kategorien.

Hier findet ihr eine Übersicht mit allen Kategorien und ihren jeweiligen Gewinnern:

E-MTBs 2024: Das sind die Top 3 in der Kategorie Fully Highend

Platz 1: Rotwild R.X1000 Ultra - 16,5% der Stimmen

Vielseitigkeit ist Trumpf! Das neue R.X1000 Ultra ist der vielleicht perfekte Begleiter für ausdauernde Alpine Abenteuer. Die Pinion Motor-Getriebe-Einheit wird hier von einem reichweitenstarken 960 Wh Akku versorgt, 150 mm Federweg und eine ausgewogene Geometrie sollen Tourenfahrer und Trail- Aficionados gleichermaßen glücklich machen. Preis: 11.999 Euro Zum R.X1000 Ultra auf der Website von Rotwild

Platz 2: Haibike Hybe 11 - 15,1% der Stimmen The Hybe is real: Dank Bosch CX Race Motor und 170 mm Federweg ist das neue E-MTB aus dem Hause Haibike für Vollgas bergab wie bergauf bestens gerüstet. Der optisch unverkennbare Carbonrahmen bringt eine moderne Geometrie mit und setzt auf gemischte Laufradgrößen für eine gute Balance aus Laufruhe und Agilität. Preis: 10.000 Euro Zum Hybe 11 auf der Webseite von Haibike

Platz 3: Bulls Vuca Evo AM 2- 13,5% der Stimmen Gewappnet mit der wartungsarmen und kräftigen Pinion MGU greift das neue Vuca Evo AM im All-Mountain Segment an. Dafür bringt es 150 mm Federweg, einen spannenden Hinterbau und eine starke Ausstattung mit. Dank integriertem Rücklicht und Anhängerfreigabe sind auch gelegentlich Alltagseinsätze drin. Toll: Beim Akku hat man die Wahl zwischen 720 Wh oder 960 Wh. Preis: 8.499 Euro Zum Vuca Evo AM 2 auf der Webseite von Bulls

E-MTBs 2024: Das sind die Top 3 in der Kategorie Fully Mittelklasse

Platz 1: Cube Stereo Hybrid ONE55 SLX 750 - 19,2% der Stimmen Das Stereo Hybrid One55 läutet bei Cube ein neues Kapitel ein: Erstmals gibt es hier an einem Cube E-MTB einen Vollcarbonrahmen, der mit 2,9 kg noch dazu sehr leicht ist – wie das gesamte Bike. Natürlich setzt man weiterhin auf den Bosch CX Antrieb und einen großen 750 Wh Akku. Geometrie wie Ausstattung überzeugen und machen das neue Cube E-MTB zum vielleicht besten Allrounder im gesamten Programm des Herstellers aus der Oberpfalz. Preis: 6.999 Euro Zum Stereo Hybrid ONE55 SLX 750 auf der Webseite von Cube

Platz 2: Specialized Turbo Levo Comp Alloy - 14,0% der Stimmen Dass die Kalifornier von Specialized nicht nur im Hochpreis-Segment überzeugen können, zeigt das Levo Comp Alloy. Mit dem hauseigenen Full Power 2.2 Motor samt 700 Wh Akku muss man beim Antrieb keinerlei Abstriche machen und auch die Ausstattung des Alu-Fullies ist durchweg solide. Seine Vielseitigkeit und die gut ausbalancierte Geometrie erbt es von den Premium-Modellen der Reihe. Preis: 6.000 Euro Zum Turbo Levo Comp Alloy auf der Website von Specialized

Platz 3: Bulls Sonic EVO AM-SL 1 - 11,5% der Stimmen Dank seines schlanken Vollcarbon-Rahmens und der innovativen Integration des 750 Wh Akkus, kommt das Bulls Sonic EVO AM-SL 1 erstaunlich leichtfüßig daher. Mit 85 Nm Drehmoment steht der Shimano EP6 seinem großen Bruder EP8 in nichts nach. Ein tadellos funktionierendes SR Suntour Fahrwerk und die breit abgestufte 11-Gang Schaltung runden das attraktive und vor allem leichte Gesamtpaket ab. Preis: 5.199 Euro Zum Sonic EVO AM-SL 1 auf der Webseite von Bulls

E-MTBs 2024: Das sind die Top 3 in der Kategorie Light E-MTB

Platz 1: KTM Macina Scarp SX Exonic - 17,8% der Stimmen Eigentlich ist das Scarp im Hause KTM das sportliche Race-Fully für Marathonfahrer und XC-Piloten. In seiner Light E-MTB Variante spendieren ihm die Österreicher jedoch nicht nur den Bosch SX Motor samt entnehmbarem 400 Wh Akku, sondern auch ein ordentliches Federwegsplus. Mit 140 mm spielt es damit eher in der Liga „Down-Country“ und dürfte sich auch als Trailbike nicht schlecht machen – wenngleich seine Race-DNA nicht nur optisch unverkennbar ist. Preis: 11.099 Euro Zum Macina Scarp SX Exonic auf der Webseite von KTM

Platz 2: Specialized Turbo Levo SL S-Works - 15,2% der Stimmen Erwartungen erfüllt! Als Nachfolger eines der ersten Light E-MTBs überhaupt hatte das Levo SL in seiner zweiten Generation große Fußstapfen zu füllen. Mit dem neuen, stärkeren Specialized SL 1.2 Motor, deutlich modernerer Geometrie und unverändert vielseitigem Fahrverhalten gelingt ihm dies jedoch nahezu mühelos. Preis: 14.000 Euro Zum Turbo Levo SL S-Works auf der Webseite von Specialized