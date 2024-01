Das Erste Hilfe Set Amplifi Aid Pack Pro kommt in einer durchdachten Tasche, die durch gute Zugänglichkeit punktet. Abzug gibt es hier nur, weil dort alle medizinischen Teile in einen Plastikbeutel gestopft sind. Die Verarbeitung ist gut, was man bei einem Preis von rund 33 € erwarten sollte. In puncto Ausstattung eignet sich das Set beispielsweise sehr gut für Mountainbiker auf ihren Hometrails und Tagestouren. Wer größere Projekte unternimmt und ein größeres Sicherheitsbedürfnis hat, der mag hier einige Dinge wie beispielsweise eine Zeckenzange oder eine Beatmungshilfe missen. Die Tasche bietet aber noch etwas Platz für Ergänzungen.