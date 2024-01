Radsport: Laurence Pithie hat die achte Austragung des Cadel Evans Great Ocean Road Race gewonnen. Der junge Neuseeländer war im Sprint einer rund 20 Mann starken Gruppe erfolgreich. Vorjahressieger Marius Mayrhofer stand diesmal nicht am Start, da seine Mannschaft Tudor keine Einladung erhielt.

Laurence Pithie zeigt sein ganzes Talent

Laurence Pithie (Groupama – FDJ) hat den größten Erfolg in seiner noch jungen Karriere eingefahren. Der erst 21-jährige Neuseeländer konnte sich im Zielsprint in einer noch rund 20 Mann starken Gruppe vor dem Eritreer Natnael Tesfatsion (Lidl – Trek) und dem Deutschen Georg Zimmermann (Intermarché – Wanty) durchsetzen. Erst innerhalb des letzten Kilometers wurde eine späte Attacke des US-Amerikanischen Meisters Quinn Simmons (Trek – Segafredo) neutralisiert. In der finalen Runde sorgte zuvor das Team Israel – Premier Tech im Anstieg Challambra Crescent für eine enorme Tempoverschärfung, um den ein oder anderen Sprinter zu distanzieren. Nur rund 20 Fahrer verblieben daraufhin in der ersten Gruppe und durften um den Sieg sprinten. Corbin Strong (Israel – Premier Tech) muss sich schlussendlich jedoch mit Rang vier begnügen.

Vier Australier in der Ausreißergruppe

Beim Eintagesrennen über 174,3 Kilometer mit Start und Ziel in Geelong präsentierte sich zunächst ein australisches Quartett seinen Zuschauern. Mit Jackson Medway (BridgeLane), Zac Marriage (BridgeLane), Joshua Cranage (ARA | Skip Capital) und Dylan Proctor-Parker (ARA | Skip Capital) bildeten vier einheimische Fahrer aus zwei Continental-Teams die erste und einzige Ausreißergruppe des Tages. Aber noch vor der vorletzten Überquerung des Anstieges Challambra Crescent wurde die Gruppe vom Hauptfeld gestellt. Das Peloton jedoch war schon zu diesem Zeitpunkt stark dezimiert. Zwar ist der Hügel nur 1,2 Kilometer lang, mit einer durchschnittlichen Steigung von 8,1 Prozent aber durchaus ernstzunehmen. Auf den letzten 30 Kilometern kam es daher immer wieder zu Attacken.