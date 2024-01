Radsport Termine: Bald ist es soweit. Weihnachten und Silvester liegen hinter uns. Es sind nur noch wenige Tage bis zum Beginn der Straßenradsaison 2024. Wir blicken auf die ersten Rennen des Jahres und zeigen dir die Termine, die du nicht verpassen solltest.

Radsport Termine: WorldTour-Auftakt in Australien

Traditionell beginnt das neue Radsport-Jahr in Australien. Während wir mit kalten Temperaturen zu kämpfen haben, scheint am anderen Ende der Welt die Sonne. Wer einen guten Saisonauftakt hinlegen möchte, muss im Winter allerdings gut gearbeitet haben. Denn die Santos Tour Down Under ist kein Kirmesrennen, sondern der ganz offizielle Auftakt in die WorldTour. Hier messen sich Sprinter und Puncheure 2024 zum ersten Mal. Am 16. Januar gehts in Tanunda los, wo der Menglers Hill gleich dreimal befahren werden muss. Da er jedoch nur einen Kilometer lang ist, werden hier die Sprinter um den Tagessieg kämpfen. Auch die drei Folgeetappen sind zwar wellig, dürften aber in einem Massensprint enden. In Aktion treten werden die Puncheure erst an den beiden letzten Tagen, wenn es den Willunga Hill und den Mount Lofty hinauf geht. Beide Anstiege kennen die Profis aus den vergangenen Jahren.

Spannende Neo-Profis stehen am Start

Vorjahressieger Jay Vine (UAE) wird aber nicht am Start stehen. Und da alle Gesamtsieger zuvor bereits ihre Karriere beendet haben, dürfen wir uns auf einen neuen Gesamtsieger freuen. Mit dabei sein werden vom 16. bis 21. Januar unter anderem die Sprinter Caleb Ewan (Jayco – AlUla) und Phil Bauhaus (Bahrain – Victorious), sowie die GC-Fahrer Simon Yates (Jayco – AlUla) und Julian Alaphilippe (Soudal – Quick-Step). Während wir diese namhaften Fahrer in den Jahren zuvor bereits mehrfach bewundern konnten, bekommen wir bei der Tour Down Under direkt auch ein paar frische Profis zu Gesicht. Besonders gespannt sein dürfen wir auf Isaac del Toro und Antonio Morgado. Der Mexikaner und der Portugiese haben im UAE Team Emirates ihren ersten Profivertrag unterschrieben und sind erst 20 bzw. 19 Jahre alt. Beide gelten als Riesen-Talente, ebenso wie der Belgier Gil Gelders (Soudal – Quick-Step), der Norweger Johannes Staune-Mittet (Visma | Lease a Bike), der Ire Archie Ryan (EF Education – EasyPost) und der Franzose Laurence Pithie (Groupama – FDJ).

Alle Radrennen im Januar auf einen Blick:

10.01 – 14.01 New Zealand Cycle Classic (2.2)

14.01 – 21.01 Vuelta al Táchira en Bicicleta (2.2)

16.01 – 21.01 Santos Tour Down Under (2.UWT)

20.01 Gravel and Tar Classic (1.2)

20.01 Clàssica Comunitat Valenciana 1969 – Gran Premi València (1.1)

21.01 Ruta de la Cerámica – Gran Premio Castellón (1.1)

24.01 Trofeo Calvià (1.1)

25.01 Trofeo Ses Salines-Felanitx (1.1)

25.01 Surf Coast Classic (1.1)

26.01 – 31.01 Tour of Sharjah (2.2)

26.01 Trofeo Serra Tramuntana (1.1)

27.01 Trofeo Pollença – Port d’Andratx (1.1)

27.01 Grand Prix Antalya Airport City (1.2)

28.01 Grand Prix Cycliste de Marseille La Marseillaise (1.1)

28.01 Trofeo Palma (1.1)

28.01 Cadel Evans Great Ocean Road Race (1.UWT)

30.01 – 03.02 AlUla Tour (2.1)

31.01 – 04.02 Etoile de Bessèges – Tour du Gard (2.1)

31.01 – 04.02 Volta a la Comunitat Valenciana (2.Pro)