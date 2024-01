Radsport: Das erste WorldTour-Rennen der Saison 2024 geht an Sam Welsford. Im Massensprint von Tanunda konnte sich der Australier in seiner Heimat vor Phil Bauhaus aus Deutschland und Biniam Girmay aus Eritrea durchsetzen. Damit gewinnt er direkt sein erstes Rennen für den deutschen Rennstall Bora – hansgrohe. Großen Anteil daran hatte sein Leadout-Man Danny van Poppel.

Sam Welsford sprintet in Tanunda zum Auftaktsieg

So kann man für seinen neuen Arbeitgeber in die Saison starten: Sam Welsford (Bora – hansgrohe) hat die erste Etappe der Tour Down Under gewonnen. Der Australier vollendete die starke Vorarbeit seiner Teamkollegen souverän und übernimmt damit auch die Führung in der Gesamtwertung. Das Podium in Tanunda komplettieren der Deutsche Phil Bauhaus (Bahrain – Victorious) und der Eritreer Biniam Girmay (Intermarché – Wanty). Die Auftaktetappe der Tour Down Under hielt kaum Schwierigkeiten für die Fahrer bereit. Zwar musste der Menglers Hill 3x überfahren werden, aber dieser kleine Hügel sollte auch zu Saisonbeginn für keine Selektion sorgen. So endete das 144 Kilometer lange Teilstück mit Start und Ziel in Tanunda wie erwartet in einem Massensprint.

Finn Fisher-Black holt wertvolle Sekunden im Zwischensprint

Zu Saisonbeginn lässt sich immer schwer prognostizieren, welche Ziele die Teams und Fahrer verfolgen. Erste Anhaltspunkte erhielten die Zuschauer bei der Tour Down Under jedoch bei den Zwischensprints. Nachdem sich direkt nach dem Start trotz mehrerer Attacken keine Fluchtgruppe bilden konnte, wurde im Hauptfeld um die vollen Punkte gesprintet. Etwas überraschend setzte sich Finn Fisher-Black (UAE) vor Corbin Strong (Israel – Premier-Tech) und Jhonathan Narvaez (Ineos Grenadiers) durch. Damit sichert sich der Neuseeländer 6 wertvolle Sekunden, die am Ende der Rundfahrt noch Gewicht haben könnten.

Georg Zimmermann geht in die Offensive

Nach dem ersten Zwischensprint ließ das Tempo im Hauptfeld etwas nach. Sofort nutzten Georg Zimmermann (Intermarché – Wanty) und Louis Barré (B&B Hotels) ihre Chance für eine Attacke. Gemeinsam konnten sie sich aus dem Peloton lösen und die folgenden Wertungen unter sich ausmachen. Den Menglers Hill hinauf überließ der Deutsche dem Franzosen 2x die Bergpunkte, während er dafür die Sprintpunkte erhielt. Rang drei ersprintete sich aus dem Hauptfeld heraus Corbin Strong (Israel – Premier-Tech). Rund 55 Kilometer vor dem Ziel wurde das Führungsduo wieder eingeholt. Dem erwarteten Massensprint stand nichts mehr im Wege.