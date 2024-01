Radsport: Dass Isaac del Toro dem Radsport im Jahr 2024 den Stempel aufdrücken wird, war fast zu erwarten. Aber dass er dies gleich zu Beginn der Saison tut ist beeindruckend. Der Mexikaner gewann die zweite Etappe der Tour Down Under mit einer unnachahmlichen Attacke auf dem letzten Kilometer. Damit übernimmt der erst 20-Jährige auch die Führung in der Gesamtwertung.

Mit einer beeindruckenden Attacke auf den letzten Metern der zweiten Etappe der Tour Down Under hat sich Isaac del Toro (UAE) seinen ersten WorldTour-Sieg verdient. Der Mexikaner gewann nach 141,6 Kilometern von Norwood nach Lobethal, indem er rund einen Kilometer vor dem Ende einfach das Tempo erhöhte und alle stehen ließ. Zuvor versuchte die belgische Mannschaft Soudal – Quick-Step am letzten Hügel die Sprinter zu distanzieren, um einen Massensprint zu verhindern und so die Chancen auf einen Etappensieg von Julian Alaphilippe (Soudal – Quick-Step) zu erhöhen. Anschließend konnten sich über die Kuppe hinweg aber Luke Plapp (Jayco – AlUla) und Jhonatan Narváez (Ineos Grenadiers) lösen. Da die beiden jedoch nicht zusammen harmonierten, wurden sie in der Abfahrt wieder gestellt. Nun versuchten es Bastien Tronchon (Decathlon AG2R La Mondiale) und Quinn Simmons (Lidl – Trek). Aber auch sie blieben erfolglos. Schließlich versuchte Isaac del Toro (UAE) sein Glück als Solist – und das mit Erfolg.

Wie bereits gestern bildeten auch heute zwei Fahrer die sehr klein geratene Ausreißergruppe. Jardi Christiaan van der Lee (EF Education – EasyPost) aus den Niederlanden und Lokalmatador Luke Burns (Nationalteam Australien) erhielten einen Vorsprung von mehreren Minuten. So konnten sie schließlich die Bergwertungen des heutigen Tages unter sich ausmachen. Nachdem der Bergpreis in Ashton noch an Van der Lee ging, sicherte sich Burns – der eigentlich für das Team BridgeLane fährt – die beiden Bergpreise in Fox Creek. Damit erobert der Australier das Bergtrikot von Louis Barré (Arkéa – B&B Hotels). Ihre Chance auf den Tagessieg erhielten sie jedoch nicht. Weit vor dem Ziel wurden die beiden vom Hauptfeld wieder eingeholt.

Auch die Zwischensprints in Woodside und Lobethal gingen an das Ausreißer-Duo. Doch dahinter wurde es spannend, da sich erneut das UAE Team Emirates um Bonussekunden bemühte. Diesmal sicherte sich Isaac del Toro (UAE) eine Sekunde. Caleb Ewan (Jayco – AlUla) freut sich über einen Punkt in der Sprintwertung. Gegen den jungen Mexikaner tat sich der Australier aber durchaus schwer. Rund 20 Kilometer vor Ende erlitt Ewan dann auch noch eine Reifenpanne. Aber „the Pocket-Rocket“ fand zurück ins Peloton und überstand sogar die Attacken am letzten Hügel. Der kleine Australier scheint sich von seinem Sonnenstich vor wenigen Tagen also gut erholt zu haben.

With 1km to go Isaac del Toro makes a final attack, and takes out the Men’s efex Stage 2 for UAE Team Emirates @efex_IT | @Santosltd | #TourDownUnder

Stream the race now on 7plus: https://t.co/k2Exq3FDwl pic.twitter.com/LwZYq1NCcS

— Santos Tour Down Under ‍♀️ (@tourdownunder) January 17, 2024