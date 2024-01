Radsport: Sam Welsford ist der perfekte Saisoneinstand gelungen. Der australische Sprinter gewann auch die heutige vierte Etappe der Tour Down Under und steht damit bei drei Siegen nach drei Sprintankünften.

Welsford siegt in einem chaotischen Sprint

Dritter Etappensieg für Sam Welsford (Bora – hansgrohe)! Der Australier gewinnt nach der ersten und dritten Etappe nun auch das vierte Teilstück bei der Tour Down Under. Nach 136,2 Kilometern von Murray Bridge nach Port Elliot ließ er im Massensprint Biniam Girmay (Intermarché – Wanty) und Lars Boven (Alpecin – Deceuninck) souverän hinter sich. Damit belohnt er sich selbst, denn Welsford darf heute nicht nur den Etappensieg feiern, sondern auch seinen 28. Geburtstag. Und dabei lief es heute in der Sprintvorbereitung für ihn alles andere als gut. Auf dem letzten Kilometer verlor er das Hinterrad von Anfahrer Danny van Poppel (Bora – hansgrohe). Das Team Ineos Grenadiers verschaffte ihm jedoch den nötigen Windschatten, um die Etappe dann doch noch zu gewinnen. Wäre der Eritreer Biniam Girmay (Intermarché – Wanty) als Erster über die Ziellinie gefahren, hätte er Isaac del Toro (UAE) das Führungstrikot abgenommen.

Kuriose Aktion von Pieter Serry

Da der Gemmell Hill zur Rennmitte die einzige Schwierigkeit der heutigen vierten Etappe der Tour Down Under darstellte, war ein Massensprint unausweichlich. Auch die Fahrer selbst schienen nicht an eine erfolgreiche Flucht zu glauben. Lange geschah nichts, bis schließlich Pieter Serry (Soudal – Quick-Step) in die Offensive ging und damit einen Angriff von Vinicius Rangel (Movistar) und Jackson Medway (Nationalteam Australien) provozierte. Als das Duo zu ihm aufschloss, fuhr er noch eine Weile im Wind, um den Vorsprung zu vergrößern. Anschließend wünschte er den beiden viel Erfolg und ließ sich ins Hauptfeld zurückfallen. Dort war Luke Plapp (Jayco – AlUla) heute leider nicht mehr zu sehen. Der Australier musste nach seinem gestrigen Sturz leider die Tour Down Under beenden.

Jayo – AlUla gönnt Narvaez die Bonussekunden nicht

Weil Luke Plapp (Jayco – AlUla) nach seiner Aufgabe nun keine Option mehr für seine australische Mannschaft ist, wird man nun alles auf Simon Yates (Jayco – AlUla) setzen. Damit dieser die beste Ausgangsposition im Kampf um das ockerfarbene Leadertrikot hat, machten seine Teamkollegen der Konkurrenz heute die Bonussekunden streitig. Vor allem Jhonathan Narvaez (Ineos Grenadiers) war der Leidtragende. Denn hinter dem Ausreißerduo wollte sich der Ecuadorianer zweimal eine Sekunde ersprinten. Aber Kelland O’Brien (Jayco – AlUla) und Campbell Stewart (Jayco – AlUla) hatten jeweils etwas gegen diesen Plan. Auf den beiden kommenden Etappen wird sich die Gesamtwertung entscheiden. Der Willunga Hill und der Mount Lofty sollten für Zeitabstände und klare Verhältnisse sorgen.