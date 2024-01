Radsport: Oscar Onley hat die fünfte Etappe der Tour Down Under gewonnen. Der Schotte bezwang auf dem Willunga Hill Stephan Williams und Jhonatan Narvaez. Der Tageszweite darf sich aber damit trösten, auf der Schlussetappe das Leaderjersey zu tragen.

Alle Augen waren auf Isaac del Toro (UAE) gerichtet, als die Profis bei der Tour Down Under heute den Willunga Hill in Angriff nahmen. Nach dem Zieleinlauf jedoch sprachen alle über einen anderen jungen Profi. Oscar Onley (dsm-firmenich PostNL) entschied die hügelige Ankunft vor Stephan Williams (Israel – Premier Tech) und Jhonatan Narvaez (Ineos Grenadiers) für sich. Zuvor versuchte Simon Yates (Jayco – AlUla) das Rennen mehrfach schwer zu machen, indem er seinen Teamkollegen Chris Harper (Jayco – AlUla) vor sich einspannte und mehrfach die Lücke zu ihm aufgehen ließ. Als es jedoch auf die entscheidenden Meter ging, musste zunächst der Gesamtführende Isaac del Toro (UAE) reißen lassen und anschließend auch Simon Yates (Jayco – AlUla).

Auf der 129,3 Kilometer langen Etappe von Christies Beach zum Willunga Hill haben sich einige Fahrer eine offensive Fahrweise vorgenommen. Neun Fahrer haben zunächst den Weg in die Fluchtgruppe gefunden. Da im Hauptfeld jedoch früh das Tempo erhöht wurde, war schnell klar, dass sich die Ausreißer um den Schweizer Johan Jacobs (Movistar) bestenfalls die Sprintwertungen sichern dürfen. Schon vor der ersten Überquerung des Willunga Hill war das Abenteuer beendet. So konnte sich Luke Burns (Nationalteam Australien) eine weitere Bergwertung holen. Damit dürfte ihm das Bergtrikot nicht mehr zu nehmen sein.

Viel vorgenommen hatte sich für die heutige Etappe auch Corbin Strong (Israel – Premier Tech). Doch der Australier stieg auf der heutigen fünften Etappe entkräftet aus. In der Gesamtwertung lag er vor dem Start mit nur zwei Sekunden Rückstand auf Rang drei. Er hatte jedoch seit Tagen mit Magenproblemen zu kämpfen.

Oscar Onley from @TDSM_Firmenich takes home the win for the THINK! Road Safety Stage 5 @DFIT_SA | @santosltd #TourDownUnder

Stream the race now on 7plus: https://t.co/k2Exq3FDwl pic.twitter.com/xG6bJFPB2F

— Santos Tour Down Under ‍♀️ (@tourdownunder) January 20, 2024