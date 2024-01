Radsport: Das Team Tudor hat Grund zur Freude. Der Organisator RCS Sport hat den Rennstall aus der Schweiz zum Giro d’Italia eingeladen. Außerdem mit dabei sind im Mai die beiden italienischen zweitdivisionäre Polti – Kometa und VF Group – Bardiani CSF – Faizane, sowie Israel – Premier Tech.

Es geht steil aufwärts für den Schweizer Rennstall Tudor. Wie der Organisator RCS Sport bekanntgegeben hat, erhält das Team für den Giro d’Italia 2024 eine Wildcard. Damit nehmen die Rot-Schwarzen erstmals in ihrer noch jungen Geschichte an einer Grand Tour teil. Außerdem dürfen wir das Team Tudor bei der Fernfahrt Tirreno-Adriatico und den Eintagesrennen Strade Bianche und Mailand-Sanremo begrüßen. Erst zur Saison 2023 stieg der Hersteller von Luxusuhren als Namensgeber in den Profi-Radsport ein. Tudor übernahm die 2019 gegründete Swiss Racing Academy und konnte diesen Winter einige namhafte Transfers vollziehen. So fahren nun unter anderem die Italiener Alberto Dainese und Matteo Trentin für die Mannschaft, ebenso wie der Australier Michael Storer. Mit Marco Brenner, Mika Heming, Alexander Krieger, Marius Mayrhofer, Florian Stork und Hannes Wilksch stehen auch sechs deutsche Profis bei Tudor unter Vertrag.

Freiwillig auf den Giro d’Italia verzichtet das Team Uno-X Mobility. Die norwegische Mannschaft möchte sich voll und ganz auf die Tour de France fokussieren. Bei Tirreno-Adriatico, Strade Bianche und Mailand-Sanremo sind die gelb-roten Jerseys aber zu sehen. Schon seit 2017 sponsert die Tankstellen-Kette das Team. Da das Unternehmen nur in Norwegen und Dänemark Zuhause ist, befinden sich im Kader aktuell auch nur Fahrer aus diesen beiden Nationen. Hervor ging der Rennstall aus dem 2010 gegründeten Team Ringeriks – Kraft.

— Tudor Pro Cycling Team (@TudorProCycling) January 23, 2024