Radsport: Laurenz Rex hat das belgische Eintagesrennen Le Samyn gewonnen. Der in Deutschland geborene Belgier konnte sich in einem packenden Sprint knapp vor dem Portugiesen Antonio Morgado durchsetzen. Damit feiert der 24-Jährige den bislang größten Erfolg in seiner Karriere.

Laurenz Rex jubelt – Fotofinish muss entscheiden

Die 56. Ausgabe von Le Samyn geht an Laurenz Rex (Intermarché – Wanty). Der in Marburg geborene Belgier hat das belgische Eintagesrennen über 204,3 Kilometer von Quaregnon nach Dour vor Antonio Morgado (UAE) aus Portugal gewonnen. Das Podium komplettiert der Belgier Jenthe Biermans (Arkéa – B&B Hotels). Nachdem sich der Sieger bei Überqueren der Ziellinie schon fast zu früh über seinen größten Sieg in seiner Karriere gefreut hat, musste er danach einige Minuten auf die Bestätigung warten. Denn rechts neben ihm kam Morgado auf gleiche Höhe und lange wusste niemand, wer Le Samyn tatsächlich gewonnen hat. Weniger gut lief es für Arnaud De Lie (Lotto – Dstny). Der belgische Top-Favorit kam zu Fall und gab mit den Worten „was mache ich in so einem Sch…-Rennen“ auf.

Schweinberger Dritte bei Le Samyn des Dames

Die 13. Austragung von Le Samyn des Dames ging an Vittoria Guazzini (FDJ – Suez). Die Italienerin konnte sich vor der Finnin Anniina Ahtosalo (Uno-X Mobility) und der Österreicherin Christina Schweinberger (Fenix – Deceuninck) durchsetzen.

Die Geschichte von Le Samyn

Im Jahr 1963 wurde dieses belgische Eintagesrennen unter dem Namen Grand Prix de la Madeleine erstmals ausgetragen. Als fünf Jahre später auch Profis zugelassen wurden, bekam es die Bezeichnung Grand Prix de Fayt-Le-Franc. Nachdem der Sieger der ersten Profi-Austragung José Samyn bei seiner zweiten Teilnahme im Jahr 1969 bei einem Sturz im Rennen starb, änderten die Organisatoren den Namen um in Memorial José Samyn. Im Vorjahr war der Belgier Milan Menten erfolgreich. Als einziger Deutscher gewann Dominic Klemme das Rennen im Jahr 2011.