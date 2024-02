Radsport: Tim Merlier hat die erste Etappe der UAE Tour für sich entschieden. In einem chaotischen Massensprint mit zahlreichen Stürzen konnte sich der Belgier vor dem Niederländer Arvid de Kleijn durchsetzen.

Tim Merlier feiert seinen dritten Saisonsieg

Wie erwartet kam es zum Auftakt der 6. UAE Tour nach 141 Kilometern von Al Dhafra Walk Madinat Zayed nach Liwa zu einem Sprint Royal. Leider konnten auf Grund eines Massensturzes nicht alle Sprinter tatsächlich bis zur Ziellinie daran teilnehmen. So hatte Tim Merlier (Soudal – Quick-Step) leichtes Spiel. Der Belgier setzte sich deutlich vor dem Niederländer Arvid de Kleijn (Tudor) und dem Italiener Jakub Mareczko (Corratec – Vini Fantini) durch. Als Tagesneunter war Phil Bauhaus (Bahrain – Victorious) bester Deutscher. Für ihn wäre deutlich mehr möglich gewesen, hätte seine Mannschaft ihn nicht zu früh nach vorn gebracht. Auf der anderen Seite kam es 200 Meter vor der Ziellinie zu einem fatalen Massensturz direkt hinter den Top-Sprintern. Jarne van de Paar (Lotto – Dstny) wollte seinen Sprint eröffnen, touchierte dabei aber den zurückfallenden Danny van Poppel (Bora – hansgrohe).

Adam Yates will die Titelverteidigung

Die 6. Ausgabe der UAE Tour endet am Sonntag nach sieben Etappen auf dem Jebel Hafeet. Morgen bereits entscheidet sich in einem 12,1 Kilometer langen Zeitfahren in Al Hudayriyat Island, welche Bergfahrer hier tatsächlich um den Gesamtsieg fahren können. Von den bisherigen Siegern steht nur Adam Yates (UAE) am Start, der das Rennen 2020 für sich entscheiden konnte. Zu seinen Kontrahenten zählen unter anderem Pello Bilbao (Bahrain – Victorious), Ben O’Connor (Decathlon AG2R La Mondiale), Simon Carr (EF – EasyPost), Tobias Foss (Ineos Grenadiers), Ilan van Wilder (Soudal – Quick-Step) und Eddie Dunbar (Jayco – AlUla).