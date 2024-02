Radsport: Tim Merlier hat die vierte Etappe der UAE Tour im Massensprint gewonnen. Der Belgier konnte sich am Dubai Harbour vor dem Niederländer Arvid de Kleijn durchsetzen.

Merlier gewinnt 2024 bereits seine vierte Etappe

Etappensieg für Tim Merlier (Soudal – Quick-Step). Nach nahezu komplett flachen168 Kilometern vom Dubai Police Officer’s Club zum Dubai Harbour war der Belgier im Massensprint der schnellste Mann im Peloton. Der 31-Jährige konnte sich auf der vierten Etappe der UAE Tour in einem sehr spannenden Sprint vor Arvid de Kleijn (Tudor) und dem Niederländer Olav Kooij (Visma – Lease a Bike) aus den Niederlanden durchsetzen. Rund drei Kilometer vor der Ziellinie kam es zu einem Massensturz, in den auch zahlreiche Fahrer von Bora – hansgrohe verwickelt waren. In der Gesamtwertung kam es unter den Top 10 zu keinen Veränderungen. Der Australier Jay Vine (UAE) führt weiterhin mit einem Vorsprung von 11 Sekunden auf seinen Landsmann Ben O’Connor (Decathlon AG2R La Mondiale). Morgen wartet auf die Profis wohl ein weiterer Massensprint in Umm Al Quwain.