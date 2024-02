Radsport: Gerben Thijssen hat den Auftakt der Volta ao Algarve gewonnen. Der Belgier konnte sich souverän vor Marijn van den Berg durchsetzen.

Der Auftakt der 50. Volta ao Algarve geht an Gerben Thijssen (Intermarché – Wanty). Der Belgier konnte sich im Massensprint vor Marijn van den Berg (EF – EasyPost) und Jordi Meeus (Bora – hansgrohe) durchsetzen und übernimmt damit auch die Führung in der Gesamtwertung. Auf dem 200,8 Kilometer langen Weg von Portimāo nach Lagos war die Sprintankunft unvermeidlich, nachdem die Ausreißer bereits weit vor dem Ziel eingefangen wurden. Am letzten Hügel – rund zwei Kilometer vor dem Ziel – zerfiel das Feld in mehrere Gruppen, da das Tempo auf Grund der Sprintvorbereitung enorm angezogen wurde. Einige Fahrer haben daher bereits heute wertvolle Zeit verloren.

Die 50. Volta ao Algarve endet am Sonntag nach fünf Tagen auf dem Alto do Malhāo. Bereits morgen kommt es auf dem Weg zum Alto da Fóia zur Königsetappe. Dort dürfen wir wohl auch mit Isaac del Toro (UAE) rechnen. Der Mexikaner erlitt zum Auftakt drei Reifenpannen, wurde aber immer wieder von seinen Teamkollegen zurück ins Peloton gefahren. Damit zeigt uns das UAE Team Emirates, dass man bei der Volta ao Algarve wohl auf Isaac del Toro setzen möchte. Der deutsche Rennstall hofft auf Vorjahressieger Daniel Felipe Martínez (Bora – hansgrohe).

That was total chaotic sprint, but Gerben Thijssen showed, why he was the biggest favourite before the stage.

I am sure he will get a GrandTour stage win this year with this legs. #VAlgarve2024 pic.twitter.com/OmpTVBb9KP

— Lukáš Ronald Lukács (@lucasaganronald) February 14, 2024