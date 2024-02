Verlosung: Der POC Calyx ist der erste multifunktionale Helm des Herstellers der dank seines innovativen Aufbaus für gleich drei Sportarten zertifiziert wurde. Durch POCs Background im Ski- und Radsport hat man natürlich diese beiden Disziplinen in der Entwicklung besonders stark berücksichtigt und dem Calyx zusätzliche Features für Bergsteiger mitgegeben. Damit ihr auf euren kommenden Outdoor-Abenteuern bestens geschützt seid, verlosen wir vier brandneue POC Calyx Helme.

Der POC Calyx ist der erste für die Sportarten Skifahren, Bergsteigen und Radfahren zertifizierte Helm von POC. Mit einer Vielzahl an Innovationen in Bezug auf Leistung und Schutz ist der Calyx so konzipiert, dass er auf jeglichem Terrain besten Schutz bietet, egal ob sie in der Stadt, auf der Straße, im Schnee oder am Berg.

Dreifach-Zertifizierung für Rad, Ski und Berg

Der POC Calyx wurden zum Skifahren, Bergsteigen und Radfahren entwickelt und zertifiziert. Die Ski- und Radsportzertifizierungen sind weithin bekannt und basieren auf einem Falltest. Die Zertifizierung für den Bergsport erfordert einen anderen Test- und Entwicklungsprozess, da die Helme in der Lage sein müssen, erheblichen Fall- und Durchschlagskräften standzuhalten, die bei einem Felssturz auftreten können.

Auf den ersten Blick erscheint der Calyx wie ein gewöhnlicher Skihelm, doch hinter dem minimalistischen Look des Calyx verbergen sich eine Vielzahl fortschrittlicher technischer und materieller Details. Zum Beispiel wird ein innovatives Gewebe verwendet, das den Helm schützt, die Luftzirkulation steuert und eine völlig neue Silhouette übernimmt.

Dank seines Entwicklungs- und Designansatzes verfügt der POC Calyx über ein modulares System, was die einfache Personalisierung und Einstellung des Helms auf die jeweilige Aktivität ermöglicht. Zum Beispiel wird ein innovatives Gewebe verwendet, das den Helm schützt, die Luftzirkulation steuert und eine völlig neue Silhouette übernimmt. Zudem ist der Helm mit einer optimierten, zweischichtigen EPP-Innenauskleidung ausgestattet, die sehr widerstandsfähig ist, sowie Schutz bei wiederholtem Aufprall bietet.

Ein neue entwickeltes Belüftungssystem sorgt mit speziellen Kanäle im Inneren des Helmes, dass die Luft frei über den Kopf strömen kann. Die Belüftungslöcher an der Oberseite des Helmes, inspiriert von den POC Fahrradhelmen, sind so konzipiert, dass die heiße Luft beim Gehen oder Klettern durch einen „Kamineffekt“ entweichen kann. Der Helm verfügt außerdem über ein dreistufiges Belüftungssystem, das es ermöglicht, eine individuelle Anpassung nach den persönlichen Bedürfnissen vorzunehmen.

Kernelement des POC Calyx ist allerdings das modulare System, denn ein Helm, der für diverse Disziplinen geeignet sein sollte, muss möglichst vielseitig sein. Hier kommen Features wie der Brillenclip, die faltbaren Ohrpolster und der Nackenwärmer zum Einsatz, welche allesamt so konzipiert sind, dass sie je nach den individuellen Bedürfnissen und der jeweiligen Aktivität leicht entfernt und wieder angebracht werden können. Neu bei dem Calyx Helm ist zudem ein vollständig einklappbares Anpassungssystem. Es kann im “Packmodus” zum Transport ganz in den Helm hineingeschoben werden.

Für einen Seamless Fit wurde darauf geachtet, dass der Calyx mit den POC Brillen wie eine Einheit funktioniert und eine nahtlose Passform gewährleistet. Im Speziellen soll die neue POC Vitrea Goggle als Muster gedient haben und passt am besten zum POC Calyx 3-in-1 Helm.

Gewinne einen von vier POC Calyx!

