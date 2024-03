Verlosung UTY 8: Cooper Bikes entstammt in direkter Linie der legendären Rennwagen-Schmiede, und die Produkte der Firma sind ebenfalls ziemlich unverwechselbar. Dabei aber sehr funktionell – die zwei Bikes, die wir verlosen, treten den Beweis an.

E-Bikes mit 20-Zoll-Laufrädern erfreuen sich großer Beliebtheit. Kein Wunder, denn sie kombinieren handliches Fahrverhalten mit kompakten Abmessungen und einem im Vergleich zu 28-Zoll-Modellen um mehrere Kilo geringeren Gewicht. So ein Kompakt-Bike lässt sich auch mal die Kellertreppe heruntertragen, was mit vielen ausgewachsenen Pedelecs nicht geht – gerade in der Stadt sind die 20-Zöller damit ausgesprochen praktisch. Gegenüber leichten E-Citybikes mit Heckantrieb und kleinem Akku haben sie meist den Vorteil eines kräftigen Mittelmotors und einer großen Batterie; weder beim Schub noch bei der Reichweite machen sie Kompromisse nötig. Und damit ist ein Kompakt-E-Bike eigentlich immer eine gute Wahl.

UTY 8 – Klassische Optik mit Kreuzrahmen

Kritisch einwenden könnte man nur, dass sich viele 20-Zoll-Bikes ziemlich ähnlich sehen mit kompaktem Alu-Rahmen und weit herausgezogenem Lenkermast. Ein paar etwas ausgefallenere Modelle gibt es jedoch – und dazu gehört das UTY 8 von Cooper Bikes. Die britische Firma trägt nicht nur den Namen des berühmten Autobauers, sie ist auch eng mit ihr verwandt: Gründer von Cooper Bikes ist Mike, Sohn des legendären Konstrukteurs John Cooper. Auch dessen Enkel Charlie ist mit von der Partie, außerdem der E-Bike-Spezialist TechniBike aus Daun in der Eifel, den die Coopers als Entwicklungspartner gewinnen konnten. Fürs Rahmendesign sind sie jedoch selbst zuständig, und hier offenbart sich ebenso Sinn für Fahrradgeschichte wie ein gewisser britischer Hang zur Exzentrik: Beim UTY setzt Cooper Bikes auf einen klassischen Kreuzrahmen mit geteiltem Oberrohr, der bei solider Rahmensteifigkeit eine etwas geringere Überstandshöhe ermöglicht. Außerdem ist der Rahmen des UTY aus Stahl gefertigt, was angesichts der filigranen Bauweise allerdings keinen Gewichtsnachteil bedeutet. Und dass der Akku auf dem Unterrohr sitzt, anstatt in den Rahmen integriert zu sein, ist in der Welt der Kompakt-Bikes auch eher die Regel als die Ausnahme.

Shimano-Motor mit sanftem, aber nachdrücklichem Schub

Apropos Akku: Dieser ist mit einer Kapazität von 504 Wh durchaus groß für ein Rad, das eher im städtischen Kurzstrecken-Betrieb eingesetzt werden dürfte. Die Batterie gehört zum Steps-E6100-Antriebssystem von Shimano, dessen kompakter Mittelmotor mit 60 Nm ein durchaus anständiges Drehmoment liefert. Damit ist der Motor nicht zu aggressiv, sondern schiebt etwas sanfter an; bergauf geht ihm allerdings auch bei zweistelligen Steigungsprozenten nicht so schnell die Puste aus. Abgerundet wird der Antrieb vom kompakten E5000-Dispay am Lenker, dessen Display gut ablesbar ist; der Funktionsumfang ist für den Alltag groß genug.

Acht Gänge und helles Licht

Cooper kombiniert den Antrieb naheliegenderweise mit Shimanos Nexus-Achtgangnabe, dazu kommen die üblichen Scheibenbremsen und eine Lezyne-Frontleuchte, die mit 65 Lux deutlich heller ist als der Durchschnitt. Schutzbleche sind natürlich an Bord, außerdem ein Rahmenschloss; den Frontgepäckträger, der ans Steuerrohr geschraubt wird, muss man sich für 69 Euro dazukaufen.

Gewinne jetzt dein neues UTY 8

Angesichts der Tatsache, dass das Rad regulär erträgliche 2.999 Euro kostet, geht das aber in Ordnung. Aktuell bietet Cooper das UTY 8 außerdem für extrem attraktive 1.499 Euro an – und noch günstiger wird’s mit der Verlosung von Velomotion. Cooper Bikes hat uns zwei Exemplare zur Verfügung gestellt; wer sich die Chance auf einen Gewinn sichern will, muss nur unsere Preisfrage richtig beantworten. Mitmachen lohnt sich, denn das Cooper Bikes UTY 8 ist nicht nur ein ausgefallenes und eigenständiges, sondern auch sehr alltagstaugliches Kompakt-E-Bike.

Rechtliches Cooper UTY 8 Verlosung:

Deine Mailadresse wird nur bis zum Abschluss der Verlosung gespeichert und anschließend gelöscht – außer Du meldest dich für den Newsletter an. Doch auch in diesem Fall werden keinerlei persönliche Daten gespeichert. Mailadressen oder sonstige Daten werden nicht an Dritte (außer an Cooper Bikes) weitergegeben.

Das Einverständnis zum Newsletter kann jederzeit widerrufen werden. Deine Adresse darf von Cooper Bikes ausschließlich für deren Newsletter und Infos rund um ihre Produkte verwendet werden und wird nicht an Dritte weitergegeben. Die Teilnahme an der Verlosung ist nicht von deinem Einverständnis zum Newsletter abhängig. Du erhältst eine E-Mail zur Verifizierung deiner E-Mailadresse.

Der Gewinner wird von uns via E-Mail benachrichtigt und müssen innerhalb von zehn Tagen antworten, ob der Gewinn angenommen wird. Andernfalls wird ein Ersatzgewinner gezogen. Teilnehmen darf jeder, der 18 Jahre und älter ist. Mitglieder der Redaktion sowie deren Angehörige sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Aus technischen Gründen kann die Auslieferung nur an eine Adresse innerhalb von Deutschland oder Österreich erfolgen. Im Falle einer nötigen Ausfuhr aus der EU hat der Gewinner das Produkt selbst zu verzollen.

