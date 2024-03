Produktnews: Crankbrothers zählt zu den beliebtesten Marken unter den Bikern, denn mit seinen hochwertigen Komponenten wie Pedale, Laufräder oder Sattelstützen kann der US-Hersteller überzeugen. , Aber auch beim Thema Schuhe weiß Crankbrothers, was das Bikerherz begehrt und für eine optimale Performance notwendig ist. Daher hat der Hersteller viel getüftelt und für die neue Saison mit dem Mallet und Stamp Trail seine Crankbrothers Schuhneuheiten 2024 im Gepäck.

Eine feste Verbindung zwischen Pedal und Schuh ist für jeden Biker unerlässlich – egal, ob beim Downhill, auf dem Trail oder beim Uphill. Aus diesem Grund hat sich Crankbrothers schon vor Jahren dazu entschlossen passende Schuhe zu den bewährten Pedalen zu entwickeln und ein komplettes Set anzubieten.

Crankbothers Schuhneuheiten 2024 – Mallet Trail Boa und Lace

Der Crankbrothers Mallet Trail Schuh ist die perfekte Mischung aus Performance und Abenteuer. Der Mallet Trail wurde dabei, wie der Name schon verrät, für den Trail oder auch das nächste Enduro-Rennen entwickelt und bietet ganztägigen Komfort gepaart mit ultimativer Performance.

Ein leichtes und dennoch strapazierfähiges Ripstop-Obermaterial inklusiver der TPU-verstärkten Zehenbox sorgt für verbesserten Schutz und einen flexiblen Kragen um den Knöchel. So wird das Eindringen von Schmutz in den Schuh bestmöglich verhindert. Darüber hinaus sorgen ein faserverstärkter Schaft und ein aggressives Stollenmuster der Außensohle für Treteffizienz und Vielseitigkeit in jedem Gelände. Bei der Sohle kommt zudem das innovative Match-System zum Einsatz, welches für eine optimale Passform in Verbindung mit jedem MTB-Clip-In-System entwickelt wurde.

Die MC1-Gummimischung sorgt mit ihrer mittleren Reibung für einfachen Pedalein- und -ausstieg sowie lange Haltbarkeit. Dies führt in Kombination mit der Außensohle, welche über ein neues Trail-Profilmuster verfügt, zu einer ausgewogenen Traktion auf und abseits des Bikes und einer optimierten Verbindung mit dem Pedal. Ein steifer, faserverstärkter Nylonschaft überträgt die Kraft effizient und eine EVA-Zwischensohle dämpft Vibrationen.

Crankbrothers Mallet Trail Boa

Der Crankbrothers Mallet Trail ist entweder in der sportiven Variante mit Boa-Verschluss oder in der klassischen Version mit Schnürsenkeln erhältlich.

Beim Crankbrothers Mallet Trail Boa kommt ein BOA Fit System Li2-Drehrad mit Mikroverstellung in zwei Richtungen zum Einsatz. Dieses sorgt für eine präzise Passform und Einstellbarkeit. Gepaart mit einem schnell verstellbaren Klettverschluss für Fersenhalt und Stabilität, hat man hier stets festen Sitz.

Crankbrothers Mallet Trail Lace

Der Crankbrothers Mallet Trail Lace Clip-in-Schuh verfügt über ein klassisches Schnürverschlusssystem mit Schnürsenkeltasche und bietet einen cleanen wie klassischen Look ohne viel Schnickschnack.

Crankbothers Schuhneuheiten 2024 – Stamp Trail Boa und Lace

Der Crankbrothers Stamp Trail Schuh ist eines der Highlights der Crankbothers Schuhneuheiten 2024 und die perfekte Ergänzung – wie der Name schon verrät – zu den Stamp Flatpedals. Dabei verfügt der Stamp Boa über eine relativ harte Sohle, besonders unter der Vorfuß ist der Bereich zusätzlich verstärkt, um eine optimale Kraftübertragung zu schaffen, sodass die Beine auch bei längeren Touren nicht müde werden. Im Bereich der Zehen und der Ferse ist das Material allerdings ein wenig weicher, um ein gutes Abrollverhalten zu ermöglichen.

Der Schuh ist durch das Crankbrothers Match System optimiert, welches den Schuh und das Pedal als Einheit betrachtet, um eine optimale Schnittstelle und Kraftübertragung zu bieten. Der Stamp Boa eignet sich wegen der spezifischen Flat Pedal Sohlenkonstruktion besonders für den Downhill Bereich. Die flache Sohle mit MC2-Gummimischung ist für guten Halt und hohe Langlebigkeit ausgelegt. Aufgrund der hohen Reibung klebt der Schuh am Pedalkörper, während die geringen Rückstoßeigenschaften Vibrationen absorbieren soll. Auch beim Profilmuster erkennt man die Abstimmung mit den Crankbrothers Stamp Flatpedals, denn hier ergänzen sich Schuh und Pedal für maximale Kontaktfläche und eine Stollentiefe, die perfekt auf die Länge der Pins abgestimmt ist.

Crankbrothers Stamp Trail Boa

Der Crankbrothers Stamp Trail ist entweder in der sportiven Variante mit Boa-Verschluss oder in der klassischen Version mit Schnürsenkeln erhältlich.

Das Design der Crankbrothers Stamp Boa Schuhe ist dank dem Boa L6 Verschluss minimalistisch modern und vermittelt durch seinen cleanen Look beinahe den Eindruck von klassischen Straßensneakern. Dennoch profitieren Biker hier von einer präzisen Passform und besten Einstellbarkeit.

Crank Brothers Stamp Trail Lace

Der Crankbrothers Stamp Trail Lace hingegen verfügt über ein minimalistisches Schnürverschlusssystem und bietet einen klassischen Look.

WEB: int.crankbrothers.com