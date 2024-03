Zwischen Sport und Komfort: Mit der neuen Plattform AnyTour E+ bringt Giant sowohl sein erstes Tiefeinsteiger-SUV als auch ein neues E-Citybike auf den Markt. Im ersten Praxistest gefiel das in zehn Varianten erhältliche E-Bike mit starker, harmonischer Unterstützung, hohem Fahrkomfort und beachtlicher Offroad-Kompetenz.

Giant mag der größte Fahrradhersteller der Welt sein, doch gleichzeitig ist das Unternehmen aus Taiwan eine richtige Manufaktur: Während andere große Hersteller ihre Rahmen von Zulieferern beziehen und teils extern lackieren und sogar montieren lassen, verfügt Giant über eine eigene Rahmenfertigung und mit SyncDrive sogar über ein eigenes (in Zusammenarbeit mit Yamaha entwickeltes) Antriebssystem. Am neuen AnyTour E+ kommt beides gut zur Geltung: Das erste Einrohr-SUV von Giant gefällt mit einem aufwendig gefertigten Rahmen sowie den überzeugenden Fahreigenschaften des hauseigenen Motors.

Bisher setzte Giant im Bereich City/Trekking auf vier Modelle: das SUV-Fully Stromguard E+, das ausgewogen-sportliche E-Trekkingbike Explore E+ sowie die komfortablen Tiefeinsteiger Entour E+ mit altmodischem Gepäckträger-Akku und das DailyTour E+ mit integrierter Batterie. Als neue Plattform soll nun das AnyTour E+ die E-MTB-Expertise der Firma mit dem Komfort-Gedanken der City-Modelle vereinen; dabei überrascht es mit neuer Akku-Technologie und gelungener Systemintegration.

Aufwendig gefertigter Rahmen

Mit großem Aufwand fertigt Giant den neuen Rahmen und nutzt dafür vier unterschiedliche Herstellungsverfahren. So entsteht das Unterrohr per Extrusion, womit sich eine doppelwandige Konstruktion realisieren lässt, die bei großer Steifigkeit viel Platz für den bis zu 800 Wh fassenden Akku lässt. Das Motor-Interface des Rahmens ist geschmiedet, und die Hinterbaurohre werden per Hydroforming gestaltet. Leitungen, Kabel und Züge laufen bei allen Modellen unter dem Vorbau ins Steuerrohr, was für eine sehr aufgeräumte Optik sorgt.

Der SyncDrive-Antrieb ist in unterschiedlichen Varianten verfügbar – je nach Modell ist er mit 85, 75 oder 55 Nm Drehmoment entweder ausgesprochen schubstark oder angenehm sanft. Giant verbaut Akkus mit 500, 625 oder 800 Wattstunden Kapazität, wobei der größte Akku über gigantische 2.300 Ladezyklen verfügen soll. Durch ein spezielles Batteriemanagement kann das Ladegerät mit den einzelnen Zellen innerhalb des Akkus kommunizieren; diese sind komplett voneinander isoliert und besonders vor Beschädigungen und Feuchtigkeit geschützt.

Kompakter Motor mit natürlichem Fahrgefühl

Der Motor erlaubt dank schmaler Bauform einen geringen Q-Faktor, sodass die Pedale enger stehen können. Im SmartAssist-Modus passt sich die Antriebsunterstützung automatisch an die jeweilige Fahrsituation an: Geht es steil bergauf, schiebt der Motor stärker an, in der Ebene nimmt er die Unterstützung zurück. So muss man nicht zwischen den einzelnen Fahrmodi hin und her schalten. Das Ergebnis ist eine sehr angenehme, natürlich wirkende Unterstützung, die immer kräftig genug ist, dabei aber nie ruppig wirkt. Bei einer knapp einstündigen Testfahrt fiel auf, dass der SyncDrive sehr leise ist; extrem komfortabel wird das System schließlich in Verbindung mit der Enviolo Automatiq, die permanent eine voreingestellte Trittfrequenz hält. Allerdings nur an den Top-Ausführungen des AnyTour; die günstigeren Modelle sind mit Shimano-Nabenschaltung bzw. Kettenschaltung ausgestattet.

Komfort mit gefederter Dropper Post

Zum Antriebssystem gehören auch das in den Lenkervorbau integrierte Display sowie die „RideControl Ergo 2“ genannte Bedieneinheit links am Lenker, deren große Tasten sich allesamt gut erreichen lassen. Über dem Tastenblock platziert Giant den Hebel für die absenkbare Sattelstütze, die ein Merkmal der meisten AnyTour-Modelle ist. Die Stütze erleichtert nicht nur das Auf- und Absteigen, sie verfügt auch über einen Federweg von gut 30 mm, der wirkungsvolle Stoßdämpfung ermöglicht. Zusammen mit der Federgabel – je nach Modell mit 100 oder 63 mm Federweg, wobei die einfacheren Modelle mit Stahlfedergabel ausgestattet sind – ist das AnyTour damit sehr bequem; der eher flache Sitzwinkel unterstützt eine angenehme Haltung auf dem Rad. Gleichzeitig fällt gerade bei den Modellen mit langer Federgabel und Stollenreifen ein hohes Maß an Offroad-Kompetenz auf. Wer sich’s zutraut, kann sich mit dem AnyRoad X E+ in durchaus anspruchsvolles Gelände wagen – wo ein erkennbarer Weg ist, kommt das neue Giant gut voran.

An den „AnyTour X“-Ausführungen mit 27,5-Zoll-Stollenreifen wie den eher tourigen Standard-Modellen fallen Details wie die links am Hinterbau befindliche Gewindebohrung für einen Kupplungsadapter auf, der eine einfache Anhängermontage möglich macht. Praktisch sind Details wie die weit oben angebrachte Ladebuchse, das Rahmenschloss und die sicher im Gepäckträger platzierte Rückleuchte.

Giant kann durchaus stolz sein auf sein neues AnyTour. Das Konzept des SUV mit tiefem Durchstieg ist zwar nicht unbedingt neu, aber sehr überzeugend ausgeführt. Für die neue Plattform sprechen auch Aspekte wie die CO 2 -neutrale Akkuproduktion sowie die Tatsache, dass es der SyncDrive-Antrieb im Ranking des Branchenmagazins SAZ Bike auf den dritten Platz brachte.

Zehn Modelle von Citybike bis E-SUV

Gleich zehn unterschiedliche Modelle des AnyTour stellt der weltgrößte Radhersteller vor: Los geht’s mit dem AnyTour E+ 6 für 3.299 Euro, das mit „SyncDrive Core“-Motor mit 55 Nm, 500-Wh-Akku sowie Stahlfedergabel und Siebengang-Nabenschaltung als typisches E-Citybike konzipiert ist. Wer 200 Euro mehr anlegt, bekommt am E+ 4 RT bereits einen 625-Wh-Akku sowie Achtgang-Nabe und die absenkbare Federsattelstütze. Den „SyncDrive Sport“-Motor mit 75 Nm verbaut Giant ab dem AnyTour E+ 1 (4.499 Euro). Dieses Modell verfügt über den 800-Wh-Akku sowie eine Luftfedergabel. Beim E+ 0 (5.599 Euro) kommt die elektronische Enviolo-Schaltung dazu; die X-Modelle (3.899–5.699 Euro) deklinieren das Ganze dann in SUV-Form durch. Verfügbar sind die neuen Modelle laut Giant ab sofort – ein ausführlicher Test folgt.

www.giant-bicycles.com

Giant AnyTour: Modelle und Preise