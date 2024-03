Radsport: Jonathan Milan hat die siebte und damit letzte Etappe von Tirreno – Adriatico im Massensprint gewonnen. Den Gesamtsieg sichert sich souverän Jonas Vingegaard vor Juan Ayuso.



Jonathan Milan gewinnt die Schlussetappe

Etappensieg am letzten Tag: Jonathan Milan (Lidl – Trek) hat sich auf der siebten Etappe von Tirreno – Adriatico in die Siegerliste eingetragen. Der Italiener gewann das schnellste Teilstück in der Geschichte dieser Rundfahrt im Massensprint vor dem Norweger Alexander Kristoff (Uno-X Mobility) und dem Italiener Davide Cimolai (Movistar). Zu verdanken hat Milan den Etappensieg vorwiegend seinem Teamkollegen Simone Consonni (Lidl – Trek), der eine Lücke zu Sören Waerenskjold (Uno-X Mobility) auf dem letzten Kilometer zu fuhr, die Kristoff bewusst aufgehen ließ. Top-Favorit Jasper Philipsen (Alpecin – Deceuninck) ging auf den letzten Metern die Kraft aus. Traditionell sollte auch die 59. Austragung von Tirreno – Adriatico durch die Schlussetappe mit Start und Ziel in San Benedetto del Tronto nach 154 Kilometern zu Ende gehen. Jonas Vingegaard (Visma – Lease a Bike) ließ sich das souverän eroberte blaue Leadertrikot auch am letzten Tag nicht mehr nehmen.

Merlier, Girmay und Carapaz geben Tirreno – Adriatico auf

Auf dem sehr hügeligen ersten Teil der Etappe hat sich wie erwartet eine Fluchtgruppe gebildet. Doch die sechs Ausreißer um den Deutschen Georg Steinhauser (EF Education – EasyPost) wurden den gesamten Tag über an der kurzen Leine gehalten. Nie mehr als zwei Minuten Vorsprung wurden angezeigt. Tim Merlier (Soudal – Quick-Step) konnte nach seiner Aufgabe am heutigen Massensprint nicht mehr teilnehmen. Daniel Martinez (Bora – hansgrohe) und Biniam Girmay (Intermarché – Wanty) waren zur Schlussetappe gar nicht mehr angetreten. Nach einem schweren Sturz rund 20 Kilometer vor dem Ziel gab auch Richard Carapaz (EF Education – EasyPost) die Rundfahrt auf.