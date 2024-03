Radsport: Tadej Pogacar hat nach der gestrigen auch die heutige Etappe gewonnen. Auf dem dritten Teilstück ließ der Slowene bergauf einmal mehr der Konkurrenz keine Chance. Damit feiert er den 66. Sieg in seiner Karriere.



Pogacar kontert die Attacke von Landa

Man kann seinen Gegnern nicht vorwerfen, dass sie es nicht probieren würden. Aber gegen Tadej Pogacar (UAE) sind aktuell einfach alle Fahrer chancenlos. Der Slowene gewann nach der zweiten Etappe der Katalonien-Rundfahrt auch die heutige dritte über 176,7 Kilometern von Sant Joan de les Abadesses zum Skigebiet Port Ainé. Als Mikel Landa (Soudal – Quick-Step) 7,4 Kilometer vor dem Ziel attackierte, fuhr Pogacar locker hinterher, nur um kurz später selbst anzugreifen. Erst im Ziel konnten ihn seine Konkurrenten wieder sehen. Dahinter sicherte sich Landa Rang zwei vor Antonio Tiberi (Bahrain – Victorious).

UAE hat alles im Griff

Zunächst prägten zehn Ausreißer um Hugh Carthy (EF Education – EasyPost) und Ethan Hayter (Ineos Grenadiers) das Renngeschehen. Doch einen großen Vorsprung ließ das UAE Team Emirates in keiner Phase zu. So wurde die Spitzengruppe bereits vor Beginn des Schlussanstieges wieder eingeholt. Prompt versuchte Víctor de la Parte (Euskaltel – Euskadi) sein Glück. Doch auch der 37-jährige Spanier war machtlos gegen das Tempodiktat der Männer in Weiß. Nach seiner Einholung spannte sich Jan Hirt (Soudal – Quick-Step) an die Spitze der Favoritengruppe, ehe Kapitän Mikel Landa (Soudal – Quick-Step) als Erster der Favoriten eine Attacke setzte.