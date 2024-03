Radsport: Marijn van den Berg hat die vierte Etappe der Katalonien-Rundfahrt gewonnen. Der Niederländer war im vielleicht einzigen Massensprint der Rundfahrt am schnellsten.

Van den Berg gewinnt den Massensprint

Nach zwei heftigen Bergetappen durften sich die Kletterer auf der heutigen vierten Etappe der Katalonien-Rundfahrt etwas erholen. Die Teams der Sprinter waren gefragt. Nachdem das Ausreißer-Trio gestellt wurde, kam es nach 169,2 Kilometern von Sort nach Lleida tatsächlich zum erwarteten Massensprint. Frankreichs Bryan Coquard (Codidis) eröffnete den Sprint zu früh, wovon Marijn van den Berg (EF Education – EasyPost) profitierte. Der Niederländer gewinnt das Teilstück vor dem Belgier Arne Marit (Intermarché – Wanty) und dem Letten Emils Liepins (dsm-firmenich PostNL). Henri Uhlig (Alpecin – Deceuninck) wurde als bester Deutscher 13.

Keine Chance für die Ausreißer

Drei Fahrer haben sich direkt bei Kilometer Null in die Offensive begeben. Der Belgier Thomas De Gendt (Lotto – Dstny), der Spanier Urko Berrade (Kern Pharma) und der Norweger Idar Andersen (Uno-X Mobility) durften die einzige Bergwertung des Tages auf dem Port d’Àger dementsprechend unter sich ausmachen. De Gendt fuhr vor seinen beiden Begleitern über den Berg der 2. Kategorie. Durch die fünf Zähler klettert er in der Gesamt-Bergwertung aber nicht wirklich weit nach vorn. Das Bergtrikot gehört nach zwei Siegen bei Bergankünften sehr souverän Tadej Pogacar (UAE). Beim ersten Zwischensprint in Balaguer sicherte sich ebenfalls De Gendt die volle Punktzahl. Durch seinen starken Antritt machte er zugleich aus dem Trio ein Duo, denn Berrade konnte nicht mehr folgen. Die beiden verbliebenen Ausreißer wurden schließlich etwas mehr als zehn Kilometer vor dem Ziel gestellt und weitere Attacken vereitelt.