Produktnews i:SY 2024: Der Kompaktrad-Pionier ruht sich nicht auf seinen Lorbeeren aus, sondern passt seine umfangreiche Modellpalette konsequent neuen Entwicklungen an. Das lässt sich gerade am Modelljahrgang 2024 ablesen: Mit Light-Assist E-Bikes, Pinion-MGU-Modellen sowie neuen Rahmen bietet das Unternehmen Modelle mit aktueller Technik an. Velomotion stellt alle i:SY-Neuheiten für 2024 vor.

Ganze 17 Jahre nach der Entwicklung des allerersten i:SY und 15 Jahre nach der Vorstellung des ersten E-Modells sind die 20-Zoll-Bikes immer noch ein Geheimtipp. Kompakte Abmessungen und kleine Laufräder scheinen viele abzuschrecken, wer jedoch einmal auf einem i:SY gefahren ist, will kaum noch zurück aufs 28er E-Bike. Denn der innovative Hersteller hat mit seiner Rahmengeometrie, die handliche Lenkung mit viel Fahrsicherheit vereint, einen echten Volltreffer gelandet; das geringere Gewicht und einfaches Handling sind weitere Pluspunkte, die ein Kompakt-Bike gerade in der Stadt als ideale Lösung erscheinen lassen. Und mit den aktuellen Motoren sind die i:Sy-Modelle alles andere als ein Kompromiss – mithin ist der 20-Zöller vielleicht das bessere Alltags-E-Bike. Skeptikern sei angeraten, einmal eine Probefahrt zu unternehmen, denn das Jahr 2024 bringt diverse Neuheiten, die den Wechsel aufs 20-Zoll-Rad noch interessanter machen.

i:SY 2024 Kompakträder

i:SY Skyfly S10: Light-Assist-Bike mit Minimalgewicht

Das Kompaktrad-Spezialist hat mit dem Skyfly einen großen Wurf gelandet: Das neue Modell ist noch einmal deutlich leichter als ein herkömmliches i:SY, dazu mit Bosch-SX-Motor perfekt für sportliche Fahrer, die sich nicht allein auf die Antriebskraft verlassen wollen.

Highlight des Skyfly S10 ist natürlich der Carbonrahmen, der einen großen Anteil am geringen Gewicht unter 17 Kilo hat. Er nimmt die bewährten Formen und die Geometrie des Originals auf, wirkt dabei aber noch einmal eleganter dank glatterer Rohrübergänge und optimierter Konturen. Ein praktisches Detail ist der in den Rahmen integrierte Schnellspanner zur werkzeuglosen Verstellung der Sattelhöhe.

Der neue Bosch-Antrieb ist ebenfalls deutlich leichter als seine drehmomentstärkeren Geschwister. Trotz geringerer Leistungswerte ist er spritzig und vortriebsstark, wozu es allerdings flotter Trittfrequenzen bedarf. So fährt man schnell mal aus dem unterstützten Geschwindigkeitsbereich heraus; oberhalb von 25 km/h kann man aus eigener Leistung fast wie auf einem Bio-Bike fahren.

Am Carbonrahmen lassen sich wie üblich Front- und Heckträger montieren; funktionell hat die superleichte Ausführung also keinerlei Nachteile. Gewohnt wendig und fahrstabil, ist das i:SY mit seinen 20-Zoll-Rädern ohnehin eine gute Wahl – wer beim E-Bike aufs Gewicht Wert legt, hat jetzt noch einen Grund mehr, (sich) auf den Kompakt-Klassiker zu setzen.

i:SY Skyfly E5 ZR F: Superleichtes Tourenbike

Ebenso superleicht wie wartungsarm ist das neue Carbon-Modell von i:SY mit Fünfgang-Getriebenabe und Zahnriemen – dazu genauso handlich, fahrstabil und vielseitig wie das Original der Marke. Front- und Heckträger erlauben viel Gepäcktransport; zusätzlich zum werkzeuglos höhenverstellbaren SpeedLifter-Vorbau lässt sich die Sattelhöhe dank des integrierten Schnellspanners justieren.

Der dynamische, leicht laufende Bosch-CX-Motor kann bei allen Skyfly-Modellen mit 400- oder 545-Wh-Akku kombiniert werden – weniger Gewicht oder mehr Reichweite, ganz nach persönlichem Einsatzzweck. Gestartet wird der Antrieb mit der Taste am Rahmen, alles weitere erledigt man per Mini Remote am Lenkergriff. Mit dem Kiox 500 kommt ein gut ablesbares Display dazu.

Mit hellem Licht und Bremsleuchte ausgestattet, ist das Carbon-i:SY Skyfly E5 ZR F bestens für den Alltag gerüstet; gerade in „Carbon Natur“ mit durchschimmernden Fasern ist es dabei eine elegante Erscheinung.

i:SY P12 ZR / XXL: Neuer Rahmen und Pinion MGU

Der Kompaktrad-Hersteller hat sich keine Zeit damit gelassen, das derzeit modernste Antriebssystem für E-Bikes an seinen 20-Zöller zu bringen. Beim P12 ZR mit Pinion MGU kann man sich am Tretlagergetriebe mit satten 600 % Übersetzungsumfang freuen, das elektronisch geschaltet wird, ebenso am dazugehörigen Motor mit starken 85 Nm Drehmoment sowie der enormen Reichweite eines 800-Wh-Akkus.

Parallel zur Implementierung des neuen Antriebssystems hat i:SY seinen Rahmen deutlich überarbeitet. Er wirkt nun dynamischer und eleganter und weist mit der integrierten Schnellverstellung für die Sattelhöhe ein neues, praktisches Funktionsmerkmal auf. Mit hellem Scheinwerfer inklusive Fernlicht, Abus-Rahmenschloss und stabilem Heckträger ist das i:SY rundum alltagstauglich, dabei dank der bewährten 60-mm-Reifen fahrstabil und komfortabel. Das P12 ZR ist auch in der XXL-Variante des i:SY erhältlich, was für einen größeren Rahmen und besonders hohe Belastbarkeit steht. Typisch für die XXL-Modelle ist auch der serienmäßige Frontträger.

i:SY 2024 Cargobikes

i:SY Cargo P12 ZR / Maxi: Pinion-Lastenrad in gleich zwei Größen

Mit optimierter Rahmenform und neuem Antriebssystem geht das kompakte Lastenrad ins Modelljahr 2024. Nun mit integriertem Schnellspanner zur Verstellung der Sattelhöhe ausgestattet, ist es als Familienrad noch einfacher nutzbar, dabei mit Pinion MGU perfekt für den Lastentransport. Das elektronisch betätigte Zwölfgang-Getriebe des i:SY Cargo P12 ZR ist lastschaltbar, was gerade bei schwer bepackten Cargobikes eine wichtige Eigenschaft ist. Der starke Motor mit 85 Nm Drehmoment erlaubt dazu problemloses Anfahren und schiebt Rad und Beladung auch steile Anstiege hoch. Dem höheren Energiebedarf beim Lastentransport wird das Pinion-System it seinem 800-Wh-Akku gerecht.

i:SY bietet das Cargobike in zwei Größen an – mit 40 cm langer Ladeplattform sowie in der Maxi-Variante mit 60 cm. Die große Version kann mit unterschiedlichen Aufbauten versehen werden, etwa für die Kinderbeförderung; mit der praktischen „Butterfly Bag“ gibt es außerdem eine geräumige Transport-Option für beide Modellvarianten des i:SY Cargo. Der extrem solide Pinion-Antrieb wird durch einen wartungsarmen Zahnriemen ergänzt, und für Alltagsnutzen sorgen Details wie das Rahmenschloss.

i:SY N3.8 ZR CX Comfort / XXL N3.8 CX Comfort: Klassiker mit viel Komfort

Der in vielen Farben erhältliche Klassiker von i:SY ist nicht nur dank seiner Parallelogramm-Federstütze besonders komfortabel – mit breiterem Sattel und geschwungenem Tourenlenker sitzt es sich auf dem Modell CX Comfort sehr angenehm. Auch Schaltung und Antrieb sorgen für ein besonderes Fahrerlebnis: Bei der Enviolo-Nabe kann man per Drehgriff die Übersetzung stufenlos anpassen, anstatt sich an vorgegebene Gänge halten zu müssen. Und der Bosch Performance CX erlaubt mit hohem Drehmoment und starker Spitzenleistung mühelose Fortbewegung unter allen Bedingungen.

Doch das Rad bietet noch weitere Komfortspender in unterschiedlichen Kategorien: Die 65 mm breiten 20-Zoll-Reifen rollen weich und stoßdämpfend ab; der SpeedLifter-Vorbau erlaubt eine schnelle Höhenverstellung des Lenkers. Ein Zahnriemen statt der Fahrradkette reduziert den Wartungsbedarf auf ein Minimum, und dank 100-Lux-Strahler hat man bei Dunkelheit beste Sicht. Auch in der größeren, besonders soliden XXL-Variante bietet i:SY das Comfort an.

i:SY Speed XXL P12 ZR: Starker Stadtflitzer mit zwölf Gängen

Auch ein S-Pedelec hat i:SY 2024 im Programm, wobei sich das Unternehmen sehr genau mit den Chancen und Limitierungen des 45-km/h-Konzepts auseinandergesetzt hat. Das i:SY Speed ist nur mit dem größeren XXL-Rahmen erhältlich, der freilich auch von Personen ab 1,70 m Körpergröße gefahren werden kann. Mit dem extrem soliden Pinion-Antrieb – Zwölfgang-Tretlagergetriebe und Motor mit 85 Nm Drehmoment – ist das neue Modell optimal auf die Belastungen der höheren Geschwindigkeiten zugeschnitten; auch die Vierkolben-Bremsanlage wird dem S-Pedelec gerecht. Hupe, Bremsleuchte, Kennzeichenträger und Bremsgriffe mit Kugelkopf sind natürlich auch an Bord, wie es sich für ein Kraftrad gehört.

Neben dem elektronisch angesteuerten, lastschaltbaren Getriebe mit 600 % Übersetzungsumfang passt auch der 800-Wh-Akku gut ins Konzept, denn angesichts der höheren Geschwindigkeiten braucht ein S-Pedelec mehr Strom. Zusammen mit dem sicheren Fahrverhalten und der handlichen Lenkung ist das schelle i:SY damit ein ideales Rad für Pendler, die damit leben können, von Radwegen usw. ausgeschlossen zu sein.

i:SY E5 ZR F Adventure: 20-Zoll-Rad mit Stollenreifen und Federgabel

Mit dem i:SY ins Gelände? Kein Problem, wenn man auf das Modell mit der Zusatzbezeichnung „Adventure“ vertraut. Dies ist das erste i:SY mit Federgabel und Stollenreifen. Ein Mountainbike wird es damit zwar nicht so ganz, doch auf lockeren Böden und unebener Fahrbahn ist das Adventure spürbar im Vorteil. Die 60 mm Federweg der Gabel heben das Bike vorne leicht an, sodass die Lenkung etwas weniger agil werden dürfte, und auch das Tretlager wandert etwas nach oben. Beides ist im Gelände durchaus günstig und sollte für angenehme, sichere Fahreigenschaften sorgen.

Der Bosch-CX-Motor kommt ohnehin vom MTB; zusammen mit dem 545-Wh-Akku steht er für starken Schub und viel Ausdauer. Gerade ersteres ist angesichts der eher kurz übersetzten Fünfgang-Getriebenabe sinnvoll, mit dem das i:SY ausgestattet ist, und auch das S10 Adventure mit Kettenschaltung weist keine MTB-mäßigen Berggänge auf. Muss es auch nicht, denn so richtig ins Gelände wird man mit dem Kompakt-Bike natürlich nicht gehen. Doch gerade Tourenfahrer sollten die zusätzlichen Möglichkeiten des i:SY Adventure zu schätzen wissen.

I:SY E5 ZR F CX Century: i:SY 2024 Sondermodelle mit schöner Optik

Das Auge fährt mit, und wer schöne Fahrräder mag, wird dieses Modell besonders interessant finden. Das Century kommt in frischem „Riviera Blue“ oder sportlich-elegantem „Racing Green“, ergänzt durch edle Leder-Accessoires und mit farblich passenden Reifen ausgestattet. Sattel und Griffe stammen von Brooks; an ersterem hängt sogar eine klassische Werkzeugtasche aus dem Naturmaterial.

Zur schönen Optik kommt hochwertige Technik in Form von Bosch CX Smart System nebst 545-Wh-Akku, außerdem eine Fünfgang-Getriebenabe mit Zahnriemen. Auch Rahmenschloss, Heckträger und 100-Lux-Strahler sind an Bord, womit das i:SY Century nicht nur schön, sondern auch rundum alltagstauglich und hochwertig ausgestattet ist.

