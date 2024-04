Radsport: Der letzte Etappensieg der Tour de Romandie geht an Dorian Godon. Der Franzose konnte sich im Massensprint in Vernier erfolgreich gegen die Konkurrenz durchsetzen und damit seinen zweiten Sieg feiern.

Godon macht’s noch einmal

Die 77. Ausgabe der Tour de Romandie ist heute nach sechs Tagen zu Ende gegangen. Auf dem 150,8 Kilometer langen Teilstück mit Start und Ziel in Vernier hatten die Profis mit regnerischem Wetter zu kämpfen. Wie erwartet sollte es – trotz zahlreicher Attacken – zu einer Entscheidung im Massensprint kommen. Dort hatte Dorian Godon (Decathlon AG2R La Mondiale) erneut das beste Ende für sich, indem er Simone Consonni (Lidl – Trek) und Dion Smith (Intermarche – Wanty) hinter sich lassen konnte.

Florian Lipowitz wird Gesamtdritter

Den Sieg in der Gesamtwertung ließ sich Carlos Rodriguez (Ineos Grenadiers) nicht mehr nehmen. Der Spanier gewinnt die Tour de Romandie vor dem Russen Aleksandr Vlasov (Bora – hansgrohe) und dem Deutschen Florian Lipowitz (Bora – hansgrohe). Der erst 23-Jährige Lipowitz feiert damit den bislang größten Erfolg in seiner Karriere. Gestern hätte er fast die Königsetappe für sich entschieden. Er wird auch beim Giro d’Italia an den Start gehen, der am kommenden Wochenende beginnt.