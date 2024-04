Radsport: Maikel Zijlaard hat sich zum Auftakt der Tour de Romandie den Tagessieg geholt. Der Niederländer gewann den 2,28 Kilometer langen Prolog in Payerne vor Cameron Scott aus Australien. Damit feiert das Schweizer Team Tudor in der Heimat einen Riesen-Erfolg.



Zijlaard holt sich den Auftaktsieg

Die 77. Tour de Romandie ist heute mit einem Prolog in Payerne ins Rollen gekommen. Schnellster Mann auf dem nur 2,28 Kilometer langen Parcours war Maikel Zijlaard (Tudor). Der Niederländer meisterte den sehr kurvigen und dadurch extrem technischen Kampf gegen die Uhr mit Bravur und verwies Cameron Scott (Bahrain – Victorious) aus Australien und Julian Alaphilippe (Soudal – Quick-Step) aus Frankreich auf die Plätze zwei und drei. Damit ist Zijlaard auch der erste Gesamtführende dieser Rundfahrt, die morgen in mit einer 165,7 Kilometer langen und welligen Etappe von Château d’Oex nach Fribourg fortgesetzt wird.

Tour de Romandie endet am Sonntag in Vernier

Traditionell wird die Tour de Romandie von vielen Fahrern als Vorbereitungs-Rennen für den Giro d’Italia genutzt. Dieser startet am 4. Mai und damit nur sechs Tage nach Ende dieser Rundfahrt. Die Tour durch die französische Schweiz führt die Profis nach dem heutigen Prolog über weitere fünf Etappen. Entschieden wird die Tour de Romandie wohl am Donnerstag, wenn die Königsetappe von Fribourg nach Salvan/Les Marécottes auf dem Programm steht. Nur einen Tag später wartet mit Start und Ziel in Oron ein 15,5 Kilometer langes Einzelzeitfahren auf die Fahrer. Im Vorjahr gewann Adam Yates (UAE) die Rundfahrt, der auch bei der Tour de Romandie 2024 auf Gesamtsieg fahren möchte.