Radsport: Bitterkalt war es auf der dritten Etappe der Tour of the Alps. Nur wenig Probleme damit scheint Juan Pedro Lopez gehabt zu haben. Der Spanier gewann das Teilstück mit Start und Ziel in Schwaz und übernimmt damit die Führung in der Gesamtwertung.

Juan Pedro Lopez trotzt der Kälte

Die dritte Etappe der 47. Ausgabe der Tour of the Alps geht an Juan Pedro Lopez (Lidl – Trek). Bei eisiger Kälte und auf regennasser Fahrbahn konnte sich der Spanier gemeinsam mit dem Italiener Giulio Pellizzari (VF Group – Bardiani CSF – Faizanè) im vorletzten Anstieg lösen und seinen Begleiter schließlich noch vor dem Gipfel distanzieren. Damit übernimmt er auch die Führung im Gesamtklassement. Der bisherige Führende Tobias Foss (Ineos Grenadiers) wurde Etappendritter, liegt im Kampf um die Gesamtführung nun 31 Sekunden zurück. Mann des Tages war auf dem 124,8 Kilometer kurzen Teilstück mit Start und Ziel in Schwaz für lange Zeit Filippo Ganna (Ineos Grenadiers). Der Italiener war als Solist unterwegs, verlor in den Anstiegen jedoch zu viel Zeit und wurde von der Favoritengruppe gestellt.