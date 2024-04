Radsport: Aurélien Paret-Peintre hat die Schlussetappe der Tour of the Alps gewonnen. Der Franzose gewann den Sprint der Favoritengruppe vor dem Italiener Antonio Tiberi. Den Gesamtsieg ließ sich der Spanier Juan Pedro Lopez nicht mehr nehmen.

Paret-Peintre feiert fast den Doppelsieg

Die letzte Etappe der Tour of the Alps 2024 geht an Aurélien Paret-Peintre (Decathlon AG2R La Mondiale). Der Franzose gewann nach 118,6 Kilometern mit Start und Ziel in Levico Terme vor dem Italiener Antonio Tiberi (Bahrain – Victorious). Beinahe wäre es am letzten Tag der Tour of the Alps zu einem Doppelsieg der Brüder gekommen. Valentin Paret-Peintre (Decathlon AG2R La Mondiale) wurde nämlich nur knapp auf Rang drei verwiesen. Der Anstieg Palù del Fersina musste gleich zweimal überquert werden. Mit einer Länge von 12,5 Kilometern und einer durchschnittlichen Steigung von 6,1 Prozent war er aber ein relativ dankbarer Rollerberg. So ließ sich der Gesamtführende Juan Pedro Lopez (Lidl – Trek) sein Grünes Trikot nicht mehr abnehmen.

Geraint Thomas wagt sich in die Ausreißergruppe

Das starke Ausreißertrio, bestehend aus Giulio Pellizzari (VF Group – Bardiani CSF – Faizanè), Luis Ángel Maté (Euskaltel – Euskadi) und Geraint Thomas (INEOS Grenadiers), bekam keinen großen Vorsprung gewährt. Als Hugh Carthy (EF Education – EasyPost) bei der ersten Überquerung des Palù del Fersina kurz vor dem Gipfel für die Bergpunkte attackierte, war es um die Flucht geschehen. Anschließend kontrolliert die Mannschaft des Leaders Juan Pedro Lopez (Lidl – Trek) das Tempo, um gefährliche Attacken gänzlich zu vermeiden. Doch der Italiener Antonio Tiberi (Bahrain – Victorious) versuchte rund 7 Kilometer vor dem Ziel dennoch sein Glück. Nachdem er wenig später eingeholt wurde, attackierte dessen Teamkollege Wout Poels (Bahrain – Victorious). Lopez musste nun selbst reagieren, bekam aber später Unterstützung von der Mannschaft Decathlon AG2R La Mondiale. Gemeinsam konnte der Niederländer nach der Abfahrt wieder eingeholt werden. Weitere Attacken – unter anderem von Romain Bardet (dsm-firmenich PostNL) – konnten ebenfalls vereitelt werden.

Juan Pedro Lopez gewinnt die Tour of the Alps 2024

Der Gesamtsieg der 47. Tour of the Alps geht an Juan Pedro Lopez (Lidl – Trek). Der Spanier gewann mit einer beherzten Attacke das dritte Teilstück und konnte damit den Grundstein für den Triumph legen. Die Tage danach musste er sein Leaderjersey mit großem Kampf verteidigen – was ihm schließlich auch dank seiner starken Mannschaft auf der heutigen Schlussetappe gelang. Damit feiert er nach zwei schwierigen Jahren den wohl größten Erfolg in seiner Karriere, nachdem er 2022 beim Giro d’Italia in der Endabrechnung Zehnter wurde und für mehrere Tage die Maglia Rosa trug. Der Sieg in der Bergwertung geht an den Briten Simon Carr (EF Education – EasyPost), der die gestrige Etappe für sich entscheiden konnte.