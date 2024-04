Radsport: Tobias Foss hat den Auftakt der Tour of the Alps für sich entschieden. Der Norweger gewann den Sprint der ersten Gruppe souverän vor Chris Harper.

Der im Januar neu zur Mannschaft gestoßene Tobias Foss (Ineos Grenadiers) hat seinen ersten Saisonsieg eingefahren. Nach 133,3 Kilometern hat sich der Norweger vor Chris Harper (Jayco – AlUla) aus Australien und Esteban Chaves (EF Education – EasyPost) aus Kolumbien durchsetzen können. Im Sprint der ersten Gruppe war der mittlerweile 26-Jährige nicht zu schlagen. Die erste Etappe führte die Profis von Neumarkt/Egna nach Kurtinig/Cortina. Die 47. Ausgabe der Tour of the Alps wird am Freitag zu Ende gehen und wartet – wie gewohnt – mit zahlreichen Bergetappen auf die Profis. Tobias Foss wird morgen das Leadertrikot tragen.