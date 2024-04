Radsport: Lennard Kämna war am heutigen Donnerstag während des Trainings in einen Verkehrsunfall involviert. Der 27-jährige Deutsche bereitet sich derzeit auf der Insel Teneriffa auf den Giro d’Italia vor.

Die Mannschaft Bora – hansgrohe hat heute das Pech gepachtet. Nachdem Leader Primoz Roglic bei der Baskenland-Rundfahrt bereits gestürzt war, erwischte es auf Teneriffa auch Lennard Kämna. Der 27-Jährige war in einen Verkehrsunfall involviert und wurde anschließend sofort für weitere Untersuchungen in ein Krankenhaus gebracht. Dies gab der deutsche Rennstall via Pressemitteilung bekannt. Weitere Infos zum Gesundheitszustand von Lennard Kämna folgen.

Today we were unfortunately reminded once again how dangerous our sport can be.

Lennard Kämna was involved in a traffic accident today that occurred during a training ride on Tenerife.

He is currently in hospital for further examinations. More details asap.

Get well soon Lenny! pic.twitter.com/nxuNf589TU

— BORA – hansgrohe (@BORAhansgrohe) April 3, 2024