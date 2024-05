Radsport: Es ist ein Schock für die deutschen Radsportfans. Florian Lipowitz muss den Giro d’Italia vor der sechsten Etappe krankheitsbedingt aufgeben.

Er hat bei der Tour de Romandie überzeugt und nun auch beim Giro d’Italia: Florian Lipwotz ist DER deutsche Shooting-Star der Saison 2024. Eigentlich hätte er in Italien drei Wochen lang als Helfer an der Seite von Kapitän Daniel Felipe Martinez fungieren sollen. Doch jetzt der Schock: Der 23-jährige Ex-Biathlet muss die Italien-Rundfahrt vorzeitig verlassen. Wie seine Mannschaft Bora – hansgrohe auf Twitter bestätigt, kann er aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr weiterfahren. Auf der gestrigen fünften Etappe kam er auf Position 109 ins Ziel und verlor 1:11 Minuten auf den Tagessieger Benjamin Thomas (Cofidis). Eigentlich nichts besorgniserregendes, denn Lipowitz war ohnehin nicht für die Gesamtwertung eingeplant, sondern als Edelhelfer im Hochgebirge. Nun aber wissen wir, dass er krankheitsbedingt nicht weitermachen kann.

Bislang musste beim Giro d’Italia 2024 erst eine Bergetappe absolviert werden – und bei dieser war Florian Lipowitz bärenstark. Als die Profis auf dem zweiten Teilstück zur Santuario di Oropa hinauf klettern mussten, präsentierte sich der Deutsche in bestechender Form. Er führte die Verfolgergruppe hinter Dominator Tadej Pogacar (UAE) an und ermöglichte seinem Kapitän Daniel Felipe Martinez somit Rang zwei in der Tageswertung. Er selbst beendete die Etappe auf Platz fünf und damit auch zeitgleich mit Geraint Thomas (Ineos Grenadiers). Unter anderem konnte er Fahrer wie Cian Uijtdebroeks (Visma – Lease a Bike) und Ben O’Connor (Decathlon AG2R La Mondiale) hinter sich lassen. Nun endet seine erste Erfahrung bei einer Grand Tour abrupt und nach nur fünf Tagen. Dennoch wird Florian Lipowitz viel Selbstvertrauen gewonnen haben und die Gewissheit, mit den Besten mithalten zu können. Vielleicht sehen wir ihn ja im Juli bei der Tour de France wieder.

#giroditalia

Unfortunately, due to sickness, Florian Lipowitz will not start today’s stage of the @giroditalia. Heal up soon, Lipo!

: @SprintCycling pic.twitter.com/ymb28BY5Hv

— BORA – hansgrohe (@BORAhansgrohe) May 9, 2024