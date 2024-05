Elite präsentiert Flaschenhalter Struka und Ambo

Produktnews: Ausgestattet mit cleveren Anpassungsmöglichkeiten sollen die neuen Elite Flaschenhalter Struka und Ambo während des Fahrens einen optimalen Zugriff auf die Trinkflasche sicherstellen. Ein wichtiger Faktor bei der Entwicklung der Trinkflaschen war das Feedback der professionellen Rennrad- und Mountainbike-Teams, die von dem italienischen Unternehmen unterstützt werden. Die beiden Halter unterscheiden sich grundlegend und sprechen somit unterschiedliche persönliche Vorlieben an.

Elite Struka: Drehverschluss ermöglicht Anpassung an verschiedene Trinkflaschengrößen

Herzstück des neuen Elite Struka Trinkflaschenhalters ist der Fitgo-Mechanismus, der auf einem Rädchen an der Vorderseite und einem Stahlkabel basiert. Der fein regulierbare Drehverschluss erlaubt die Anpassung des Halters an Trinkflaschen mit einem Durchmesser von 65 bis 80 Millimetern. Beim Drehen des Verschlusses im Uhrzeigersinn wird das Stahlkabel eingezogen und die Öffnung somit verengt. Eine einfache Drehung entgegen des Uhrzeigers aktiviert den Öffnungsmechanismus. Der Rahmen besteht aus glasfaserverstärktem Polyamid und soll so selbst unter extremen Bedingungen hohen Belastungen und Stößen widerstehen. Angeboten wird der nur 34 Gramm wiegende Flaschenhalter zu einem Preis von 23,00 Euro.

Elite Ambo: Äußerst anpassbarer Flaschenhalter mit Seitenöffnung

Beim Elite Ambo handelt es sich um einen äußerst anpassungsfähigen Trinkflaschenhalter mit Seitenöffnung. Anpassungsfähig deshalb, weil der um 180° drehbare Käfig sowie die vier an der Rückseite befindlichen Aussparungen freie Wahl lassen, auf welcher Seite und in welchem Winkel die Trinkflasche eingesetzt bzw. entnommen werden kann. Die nach oben verstellbare hintere Sektion soll einen sicheren Halt der Flasche gewährleisten und bietet zudem die Möglichkeit, den Einführungswinkel der Trinkflasche individuell zu gestalten. Damit ist der aus faserverstärktem Material gefertigte Halter auch für Mountain- und Gravelbikes mit wenig Platz im Mitteldreieck eine sehr interessante Alternative. Der Preis des 53 Gramm leichten Halters liegt bei 17,60 Euro.

Web: www.elite-it.com