Produktnews: Mit dem Flyer Uproc SL:X ist der Light E-MTB-Markt seit heute um ein weiteres spannendes Bike reicher. Mit 130 mm Federweg, einem Gewicht ab 18 kg und Bosch SX Motor samt 400 Wh Akku möchte man ein flinkes Trailbike für ein breites Einsatzspektrum bieten.

Es wird voller im E-MTB-Portfolio der Schweizer E-Bike Spezialisten von Flyer. Zu den bekannten Modellen Uproc X mit Bosch und Panasonic und dem Baller-Boliden Uproc Evo:X gesellt sich mit dem Flyer Uproc SL:X nun auch erstmals in der Geschichte des Herstellers ein Light E-MTB. Ausgestattet mit 130 mm Federweg, 29 Zoll Laufrädern und dem inzwischen sehr beliebten Bosch SX Motor samt 400 Wh Akku, platziert es sich als flinkes Trailbike in einem mittlerweile hart umkämpften Segment des Markts.

Eckdaten Flyer Uproc SL:X

Federweg: 130 mm

Antrieb: Bosch SX

Akku: 400 Wh (fest integriert)

Rahmenmaterial: Carbon

Laufradgröße: 29 Zoll

Gewicht: ab 18,0 kg

Max. Zul. Gesamtgewicht: 130 kg

Preis: ab 5.799 Euro

Schlanker Carbonrahmen mit Flex Pivot Hinterbau

Klare Linien, schlanke Rohre: Der Carbonrahmen des neuen Flyer Uproc SL:X macht einiges her und kann sich klar von den anderen E-MTBs im Portfolio abgrenzen. Spannend ist dabei der Hinterbau: Was zunächst aussieht wie ein klassischer Viergelenker, ist in Wahrheit ein abgestützter Eingelenker, bei dem auf ein Lager im Hinterbau verzichtet wird. Durch eine entsprechende Konstruktion der Streben flext der Rahmen in diesem Bereich so, dass man sich eine Umlenkung spart: Weniger Lager bedeutet wiederum weniger Gewicht und weniger Wartungsaufwand. Bei der Kinematik hat man sich für ein straffes Setup entschieden und möchte deshalb auch ganz klar sportliche Fahrer ansprechen.

Selbst-Schrauber und Zweiradmechaniker dürften sich über die klassische Leitungsführung durch das Steuerrohr freuen, was Wartungsarbeiten im Gegensatz zur moderneren Variante durch den Steuersatz deutlich vereinfacht. Simpel ist übrigens die Farbgestaltung: Alle Modelle kommen im schlichten, sogenannten Cast Silver Gloss.

Bosch SX Antrieb mit fest verbautem Akku

Für den Vortrieb zuständig ist der Bosch SX Motor, der seit seiner Vorstellung vor noch nicht mal einem Jahr inzwischen zum zweifelsfrei beliebtesten Light-Assist Motor geworden ist. Aus seinem maximalen Drehmoment von 55 Nm kitzelt das rund zwei Kilogramm leichte Aggregat eine Maximalleistung von 600 Watt heraus, was der des großen Bruders CX entspricht. Um diese abzurufen, müssen jedoch die Randbedingungen stimmen: Zum einen muss man als Fahrer überdurchschnittlich stark in die Pedale treten (den Durchschnitt ermittelt der Antrieb dynamisch) und dabei seine Kadenz erhöhen. Die Maximalleistung stellt der Motor erst bei einer Trittfrequenz von über 100 zu Verfügung. Aber: Auch wenn man den Antrieb ganz normal fährt, liefert er für einen Light-Assist Motor sehr viel Leistung und liegt auf einem Niveau mit dem ebenfalls starken Fazua Ride 60.

Zur guten Leistung hinzu kommen Bosch-typische Features wie der Extended Boost im eMTB-Unterstützungsmodus und das gelungene Bedienkonzept mit LED-Remote im Oberrohr und kabelloser Mini-Remote am Lenker. Zudem hat man über die Flow App am Smartphone die Möglichkeit, die Unterstützungsstufen auf die eigenen Bedürfnisse anzupassen.

Versorgt wird der SX Motor von einem 400 Wh Akku im Unterrohr, der aus optischen und Gewichtsgründen leider fest verbaut ist. Das ist sehr schade, da es das Einsatzgebiet in der Praxis für viele potenzielle Käufer doch stark einschränkt. Immerhin: Je nach Fahrweise kitzelt der effiziente SX Motor sehr gute Reichweiten aus dem Akku heraus. Wem das nicht ausreicht, der kann den PowerMore 250 Range Extender verwenden, der bei den beiden höherwertigen Ausstattungsvarianten des Uproc SL:X bereits im Lieferumfang enthalten ist.

Sehr sportliche Geometrie mit langem Reach

Ein Blick auf die Geometriedaten zeigt, wie Flyer das neue Light E-MTB platziert: Sehr moderne Abmessungen mit langem Reach und flachem Lenkwinkel zeigen, dass man hier ein sportliches Trailbike für den flinken Einsatz im Gelände konzipiert hat. Dazu passt auch die etwas tiefere Front, die eine aktive Fahrweise belohnen dürfte. Über einen Flip-Chip lässt sich die Geometrie zudem etwas anpassen.

Geometrie Flyer Uproc SL:X (High)

S M L XL Sitzrohr (in mm) 380 400 440 480 Reach (in mm) 440 471 491 521 Stack (in mm) 600 609 618 631 Lenkwinkel (in °) 65.6 65.6 65.6 65.6 Sitzwinkel eff. (in °) 77.9 77.7 77.6 77.4 Tretlagerabsenkung (in mm) 30 30 30 30 Kettenstreben (in mm) 451 451 451 451 Radstand (in mm) 1198 1232 1257 1293 Oberrohr horiz. (in mm) 570 604 628 663 Steuerrohr (in mm) 100 110 120 135

Geometrie Flyer Uproc SL:X (High)

S M L XL Sitzrohr (in mm) 380 400 440 480 Reach (in mm) 435 465 485 515 Stack (in mm) 605 614 623 637 Lenkwinkel (in °) 65 65 65 65 Sitzwinkel eff. (in °) 77.3 77.1 77 76.8 Tretlagerabsenkung (in mm) 38 38 38 38 Kettenstreben (in mm) 453 453 453 453 Radstand (in mm) 1199 1234 1258 1294 Oberrohr horiz. (in mm) 571 605 629 664 Steuerrohr (in mm) 100 110 120 135

Vier Ausstattungsvarianten ab 5.799 Euro

Zum Marktstart wird das Flyer Uproc SL:X in vier Ausstattungsvarianten zwischen 5.799 Euro und 9.999 Euro erhältlich sein. Gemein haben alle den Carbonrahmen und das Antriebssystem mit Bosch SX und 400 Wh Akku im Unterrohr. Die beiden Top-Varianten haben sogar den PowerMore 250 Range Extender bereits im Lieferumfang – schöne Sache. Ebenfalls identisch ist die Wahl der Reifen, die jedoch für etwas Stirnrunzeln sorgt: Weshalb sich Flyer dazu entschieden hat, an einem solch sportlichen E-Trailbike den schwach profilierten Schwalbe Wicked Will vorn und hinten, dazu noch in der harten Gummimischung und mit der dünnen Super Ground Karkasse zu verbauen, wird wohl ein Schweizer Geheimnis bleiben.

Bei den Ausstattungsvarianten stich vor allem das Modell 8.70 hervor, das mit seinem Fox Performance Fahrwerk, kompletter XT Ausstattung und DT Swiss Laufrädern ein ordentliches Preis-/Leistungsverhältnis bietet. Für das Top-Modell muss man dann doch deutlich tiefer in die Tasche greifen, wenngleich es hier mit Sram Eagle XX Transmission Schaltung und Fox Factory Fahrwerk auch Premium-Komponenten gibt. An den beiden günstigeren Varianten muss man dann doch ein paar etwas schmerzhaftere Kompromisse machen.

Beim Gewicht macht Flyer nur Angaben zum Top-Modell, das bei rund 18 kg liegen soll – ein guter Wert. Die anderen Ausstattungsvarianten dürften jedoch entsprechend mehr auf die Waage bringen.

Flyer Uproc SL:X 4.10 Flyer Uproc SL:X 6.50 Flyer Uproc SL:X 8.70 Flyer Uproc SL:X 9.50 Gabel: X Fusion E-Slide 34 RC

Dämpfer: X Fusion O2 Pro RLX

Schaltung: Shimano Deore 12-Gang

Bremsen: TRP Slate Evo

Laufräder: DT Swiss H552 / Formula Naben

Besonderheiten: – Preis: 5.799 Euro Gabel: Fox 34 Rhythm

Dämpfer: Fox Float Performance

Schaltung: Sram GX Eagle Transmission

Bremsen: Shimano MT520

Laufräder: DT Swiss H1900

Besonderheiten: – Preis: 6.999 Euro Gabel: Fox 34 Performance

Dämpfer: Fox Float Performance

Schaltung: Shimano XT 12-Gang

Bremsen: Shimano XT M8120

Laufräder: DT Swiss HX 1700

Besonderheiten: PowerMore im Lieferumfang, MultiTool im Cockpit integriert Preis: 7.499 Euro Gabel: Fox 34 Factory Fit4

Dämpfer: Fox Float Factory

Schaltung: Sram XX Eagle Transmission

Bremsen: Shimano XTR M9120

Laufräder: DT Swiss HXC 1501

Besonderheiten: PowerMore im Lieferumfang, MultiTool im Cockpit integriert Preis: 9.999 Euro

Web

www.flyer-bikes.com