Produktnews: Die Rennsport-Gene von KTM haben schon immer Qualität und Performance definiert. Mit Stolz präsentiert das Unternehmen die dritte Evolutionsstufe ihres Spitzenmodells im Cross- und Downcountry-Bereich: das KTM Scarp Evo III. Dieser Rahmen markiert den Beginn einer neuen Ära für das Scarp-Lineup und vereint das Beste aus Jahren der Erfahrung der KTM Fahrrad Ingenieure mit dem direkten Feedback von renommierten Rennstrecken weltweit.

Die Entwicklung des Scarp Evo III-Rahmens wurde durch anspruchsvolle Tests bei Ereignissen wie dem Cape Epic in Südafrika und dem Mountainbike Worldcup in Brasilien abgeschlossen, wo er von Athleten hochgelobt wurde. Die neuen Modelle sind das Ergebnis einer sorgfältigen Abstimmung auf die Anforderungen der besten Rennfahrer, wobei Geometrie und Fahrverhalten präzise in die Serienproduktion übertragen wurden.

Das Herzstück des neuen Scarp Evo III ist sein Rahmen, der sowohl in Carbon als auch in Aluminium erhältlich ist und eine Federwegsvariation von 100 bis 140mm bietet. Von Einsteiger- bis High-End-Modellen verspricht das Scarp Evo III unübertroffenen Fahrspaß für jede Zielgruppe.

Besonders bemerkenswert sind die technischen Feinheiten des Scarp Evo III, die Perfektion bis ins kleinste Detail widerspiegeln. Das SUBMARINE MAIN PIVOT Konzept sorgt beispielsweise für eine hermetische Abdichtung der Hauptlager, was die Lebensdauer der Wälzlager im harten MTB-Einsatz erheblich verlängert. Zusätzlich ist der Rahmen mit einem cleveren Werkzeughalter ausgestattet, der dreizehn verschiedene Funktionen bietet und das Gewicht des Bikes kaum beeinflusst.

Das Oberrohr des Evo III beherbergt die verdeckte Kabelführung für den Dämpfer-Remote, sodass jegliche Dämpfer unabhängig von Hersteller oder Positionierung montiert werden können. Eine verbesserte Steifigkeit im Tretlagerbereich und antriebsseitigen Kettenstrebe sorgt dafür, dass jeder Watt in Vortrieb umgewandelt wird, während speziell geformte Silikon-Röhrchen und ein Kettenstrebenschutz Feuchtigkeit und Schmutz fernhalten.

Weitere Verbesserungen wie der unauffällige Chainguide und eine optimierte Geometrie machen das Scarp Evo III zu einem wahren Meisterwerk des Mountainbike-Designs. Mit einem flacheren Lenkwinkel, einem steileren Sitzwinkel und einem vergrößerten Reach bietet der neue Rahmen eine noch breitere Palette an Einsatzmöglichkeiten für anspruchsvolle Fahrer.

Insgesamt will der österreichische Hersteller mit dem neuen KTM Scarp Evo III neue Maßstäbe im Cross- und Downcountry-Bereich setzen und unterstreicht KTM’s Engagement für höchste Qualität, maximale Performance und kontinuierliche Innovation.

Die KTM Scarp Evo III – Erste Modelle im Überblick

