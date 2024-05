Radsport: Auf der siebten Etappe des Giro d’Italia steht ein Einzelzeitfahren auf dem Programm. Und dieses hat es in sich, denn die letzten Kilometer sind äußerst anspruchsvoll. Schlägt Tadej Pogacar erneut zu oder gewinnt doch ein klassischer Zeitfahrer den Kampf gegen die Uhr?

Zeitfahren: Große Zeitabstände in Perugia

Satte 40,6 Kilometer sind auf der siebten Etappe des Giro d’Italia zurückzulegen. Das Einzelzeitfahren von Foligno nach Perugia hat es allein schon wegen seiner Länge in sich. Doch auch der Parcours selbst wird den Profis einiges abverlangen. Die ersten 34 Kilometer verlaufen flach und sollten den klassischen Zeitfahr-Spezialisten wie auf den Leib geschneidert sein. Doch dann wird es knifflig: Ab Kilometer 34 geht es bergauf. Direkt nach der zweiten Zwischenzeit in Ponte Valleceppi muss eine 1,3 Kilometer lange Rampe hinauf nach Casaglia absolviert werden. Sie ist im Durchschnitt 10,7 Prozent steil und damit definitiv nicht mehr nach dem Geschmack der Flachland-Könige. Durchaus möglich, dass hier das Rad getauscht wird, denn auch danach bleibt das Profil herausfordernd. Die letzten 6,6 Kilometer sind im Durchschnitt noch einmal 4,1 Prozent ansteigend.

Velomotion-Prognose: Pogacar gegen Ganna

Gewinnt ein klassischer Zeitfahr-Spezialist den Kampf gegen die Uhr nach Perugia, wird Filippo Ganna (Ineos Grenadiers) triumphieren. Sind die letzten gut sieben Kilometer doch zu anspruchsvoll, spricht alles für Tadej Pogacar (UAE). Der Italiener und der Slowene gelten für die siebte Etappe des Giro d’Italia also als Topfavoriten. Doch was geschieht dahinter? Wie viel Zeit verlieren die Herausforderer von Pogacar? Wir wissen, dass auch Geraint Thomas (Ineos Grenadiers) in Topform ein erstklassiger Zeitfahrer ist. Auch Daniel Martinez (Bora – hansgrohe) hat schon oft gezeigt, dass er in dieser Disziplin zu den Besten gehört. Die weiteren Herausforderer jedoch dürften wenig positiv auf diesen siebten Tag der Italien-Rundfahrt blicken. Für eine gute Platzierung in der Tageswertung sollten wir u. a. auch noch Tobias Foss (Ineos Grenadiers), Magnus Sheffield (Ineos Grenadiers), Josef Cerny (Soudal – Quick-Step), Will Barta (Movistar), Edoardo Affini (Visma – Lease a Bike) und Maximilian Schachmann (Bora – hansgrohe) und auf der Rechnung haben

* * * Tadej Pogacar (UAE)

* * Filippo Ganna (Ineos Grenadiers), Geraint Thomas (Ineos Grenadiers)

* Daniel Martinez (Bora – hansgrohe), Magnus Sheffield (Ineos Grenadiers), Maximilian Schachmann (Bora – hansgrohe)