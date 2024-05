Verlosung: Als führender Hersteller von Fahrradzubehör hat sich SKS mit seinen hochwertigen Produkten „Made in Germany“ in der Radsportwelt einen Namen gemacht. Besonders die Pumpen und Flaschenhalter des deutschen Herstellers zählen zu den Highlights. Genau aus diesem Grund Verlosen wir zehn SKS-Sets bestehend aus jeweils einer Airmotion 12.0 Standpumpe und zwei Dual Poly-Carbon Flaschenhalter.

Die SKS Airmotion 12.0 Standpumpe ist nicht nur ein Blickfang, sondern auch technisch ein Meisterwerk aus dem Hause SKS. Mit einem maximalen Druck von 12 Bar ist sie in der Lage, hohe Luftdrücke mit Leichtigkeit zu erreichen. Das oben liegende Präzisionsmanometer sorgt dabei für eine besonders einfache Ablesbarkeit des Luftdrucks.

Ausgestattet mit einem robusten Stahlrohr und einem stabilen Metallfuß bietet die Airmotion 12.0 einen sicheren Stand. Der extralange Hochdruckschlauch macht das Aufpumpen nicht nur komfortabler, sondern schont auch die Ventile der Reifen. Der neu konzipierte MV Easy Multivalve Ventilkopf setzt Maßstäbe in puncto Zuverlässigkeit und Bedienkomfort. Dank seiner innovativen Wippentechnik ist ein schneller und präziser Wechsel zwischen den Ventilarten möglich, ohne dabei Luft zu verlieren. Der ergonomisch geformte Feststellhebel erleichtert die Handhabung zusätzlich.

Wie alle SKS Pumpen wird auch die Airmotion 12.0 in Deutschland hergestellt. Ihr unverkennbares Design in Schwarz und Orange macht sie zu einem optischen Highlight. Das oben liegende Manometer ermöglicht eine einfache Ablesbarkeit, während der Soft-Touch-Griff mit integriertem Fach für Reifenheber zusätzlichen Komfort bietet. Die Airmotion 12.0 Standpumpe ist nicht nur ein Must-have für anspruchsvolle Radfahrer, sondern auch ein Statement für deutsche Qualität und innovatives Design.

Bei den beiden SKS Trinkflaschenhalterung Dual und Dual SC vereint der Hersteller recycelte Carbonfasern aus der Automobilbranche mit schlagfestem Polyamid. Das Ergebnis ist ein Material namens Poly-Carbon, welches mit starken Vorteilen punkten kann. Denn dank des hohen Carbon-Anteils ist der Flaschenhalter besonders leicht und garantiert gleichzeitig eine hohe Stabilität. Die cleane Optik der Flaschenhalter in mattem Schwarz macht diese zu echten Hinguckern.

Mit den gleichen Features geht auch der SKS Dual SC Flaschenhalter ins Rennen. Die Besonderheit hier ist aber die seitliche Zugriffsmöglichkeit, welche es ermöglicht die Trinkflasche von der rechten Seite ganz einfach einzusetzen und wieder herauszunehmen. So eignet sich dieser Flaschenhalter auch für kleinere Rahmen mit wenig Platz.

Gemeinsam mit SKS verlosen wir zehn Sets bestehend aus jeweils einer Airmotion 12.0 Standpumpe einem Dual Poly-Carbon Flaschenhalter und einem Dual SC Poly-Carbon Flaschenhalter. Um an der Verlosung teilzunehmen musst du nur folgende Frage richtig beantworten:

