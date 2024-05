Lezyne Super SV-23 Minitool im Test

Test Minitools: Das Lezyne Super SV-23 Minitool kombiniert eine große Werkzeugauswahl mit einem sehr edlen Finish. Nicht weniger als 23 Funktionen stehen für die schnelle Reparatur unterwegs zur Verfügung. Hierzu gehört auch das integrierte Tubeless-Reifenreparaturset, welches sogar Reifenstopfen beinhaltet. Angesichts der weithin bekannten guten Qualität der Lezyne Produkte dürfte es dann wohl keinen Grund für Kritik geben – oder doch?!

Lezyne Super SV-23 Minitool: Aufbau und Verarbeitung

Das Lezyne Super SV-23 zählt zu den feinsten und hochwertigsten Produkten in unserer großen Testreihe. Die aus Edelstahl hergestellten Werkzeuge werden durch einen Rahmen mit CNC-gefrästen Aluminium-Seitenteilen zusammengehalten. Die Länge der einzelnen Werkzeuge ist hierbei so bemessen, dass diese Kopf an Kopf liegen und nicht überlappen, wodurch eine geringe Bauhöhe erreicht werden konnte. Doch nicht nur das Finish, sondern auch die Auswahl an Werkzeugen weiß zu begeistern. Auf einen vollständigen Innensechskantschlüsselsatz muss ebenso wenig verzichtet werden wie auf Torx-Schlüssel, einen 9- bis 12-fach Kettennieter und Speichenschlüssel. Hinzu kommen noch zwei Schraubenschlüssel, ein Flaschenöffner, ein Disc Richtwerkzeug, ein Bremsbelagspreizer sowie ein Quick Link Kettenschlosshalter. Komplettiert durch ein TL Reifenstopfen-Kit inklusive Stopfen bleiben eigentlich keine Wünsche offen.

Handling

Auffallend ist der etwas lose Sitz der einzelnen Werkzeuge. Dies lässt sich natürlich mittels der Befestigungsschrauben korrigieren, erfordert aber zwei weitere Torx-Schlüssel gleicher Größe – und bei einem neuen Tool sollte eigentlich nicht vorab schon Handlungsbedarf bestehen. Aufgrund der Breite liegt das Lezyne Minitool nicht wirklich gut in der Hand, die Erhöhungen am Ende der Seitenteile sorgen zudem für ein unangenehmes Griffgefühl. Was uns ebenfalls nicht gefällt ist die im eingeklappten Zustand abstehende Nase des Flaschenöffners. Mit den integrierten Werkzeugen lassen sich die meisten Reparaturen erledigen, aber auch hier kommen Zweifel auf. Dies zeigt sich besonders bei dem viel zu weichen Torx T10, der überraschend schnell Schaden nahm. Das darf nicht sein und ist wirklich ärgerlich! Sehr gut gefällt uns beim Super SV-23 hingegen das Tubeless-Reifenreparaturset, welches sogar Reifenstopfen beinhaltet.

Lezyne Super SV-23 Minitool im Detail

Gewicht: 152 Gramm

Maße: Etwa 90 x 54 x 15 mm

Anzahl Funktionen: 23

Material: Edelstahl, Seitenteile aus Aluminium, CNC gefertigt

Die Funktionen im Überblick