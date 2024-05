Produktnews: Seit 14 Jahren ist die Tues-Plattform von YT Bikes ein Synonym für das höchste Podium im Freeride- und Downhill-Bereich. Mit dem TUES MK4 leitet YT Industries eine neue Ära der Vielseitigkeit, Anpassungsfähigkeit und Rennleistung ein, während es das Vermächtnis seiner Vorgänger fortführt.

Das neue YT Tues fügt sich nahtlos in die bestehende YT-Größenstruktur ein, mit fünf Größenoptionen, die entweder mit einem 29-Zoll- oder MX-Laufrad-Setup kompatibel sind. Die Reichweitenmaße variieren in 20-mm-Schritten von Größe S (430 mm) bis XXL (510 mm). Die Federung des 200-mm-Federwegs am Hinterrad wird durch das bewährte V4L-Federungsgestänge gesteuert, das Geschwindigkeit erzeugt und gleichzeitig die erforderliche Progression für schwere Schläge gewährleistet.+

Um die Vielseitigkeit zu steigern, verfügt der TUES MK4 über den FLIP LINK. Durch Umlegen der Verbindung können Fahrer nahtlos zwischen einem 29-Zoll- und einem 27,5-Zoll-Hinterrad wechseln, ohne zusätzliches Zubehör zu benötigen. Der Steuerrohrwinkel ist abhängig von der Position des Flip-Chips für die untere Stoßdämpferhalterung zwischen 63,2° und 63,5° konfigurierbar, was auch eine 5-mm-Höhenverstellung des Tretlagers ermöglicht. Die Kettenstrebenlängen sind größenspezifisch und bieten eine einstellbare Lang/Kurz-Einstellung für maximale Vielseitigkeit.

Der Rahmen ist mit einem 148 x 12 mm großen Hinterbau ausgestattet, komplett mit einem SRAM Universal-Schaltauge für weltweiten Zugriff auf Ersatzteile. Ein austauschbarer Stoßdämpfer-Hardware-Einsatz verhindert abgerissene Gewinde und ermöglicht eine nahtlose Saison ohne vorzeitiges Ende. Das Tretlager lässt sich von der Presspassung auf eine Gewindeschnittstelle umstellen, und der Rahmen ist mit einer Reihe von Steuersätzen zur Griffweitenverstellung kompatibel.

Das Flaggschiffmodell ist das CORE 4: ein renntaugliches Gespann, das von der Komponentenauswahl des YT MOB inspiriert ist. Ein Premium-Ultra-Modulus-Carbonfaserrahmen, FOX Factory 40-Gabel und DHX2-Spiraldämpfer bieten umfassende Tuning-Optionen auf Profi-Niveau. TRP DH-R EVO-Bremsen und SRAM X01 DH-Gruppe sorgen für maximale Kontrolle und klare Kraftübertragung. Industry Nine 1/1-Naben sind mit Synthesis DH-Leichtmetallfelgen von Crankbrothers verbunden, ergänzt durch Maxxis Assegai DH-Reifen in einer Maxx Grip-Mischung. Ein Renthal-Cockpit, ODI-Griffe und ein SDG I-FLY 2.0-Sattel sorgen für Komfort und Kontrolle.

Das CORE 2 ist zu einem günstigeren Preis erhältlich und behält die gleiche Ultra-Modulus-Carbonkonstruktion wie das CORE 4 bei. Eine RockShox Boxxer Base-Gabel und Super Deluxe Select-Spiraldämpfer ermöglichen ein schnelles Setup. SRAM GX DH-Gruppe und DB8-Bremsen bieten zuverlässige Leistung. Eine Race Face Chester-Lenker- und Vorbau-Kombination, ODI-Griffe und ein SDG I-FLY 2.0-Sattel sorgen für Komfort, während SunRingle Duroc SD37-Räder mit Maxx Grip DH Assegai-Reifen die Ausstattung abrunden.

Das YT Tues MK4 Mountainbike markiert einen bedeutenden Schritt vorwärts in der Evolution des Downhill- und Freeride-Fahrens. Mit seiner Vielseitigkeit, Anpassungsfähigkeit und rennfertigen Leistung steht es bereit, die Grenzen des Möglichen zu verschieben und Fahrer auf das nächste Level zu bringen.

WEB: yt-industries.com