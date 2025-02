Apura 3in1 Transformationsjacke im Test: Wir leben Bikemode! So ist das Credo der Marke Apura, die Teil der ZEG Familie ist. Mit der 3in1 Transformationsjacke bekommt ihr das rundum Sorglospaket für das gesamte Jahr.

Daten zur Apura 3in1 Transformationsjacke

Passform Locker Robustheit 83% Regenschutz 90% Windschutz 95% Atmungsaktivität 90% Reflektoren Ja Nachhaltigkeit Ja Preis 169,95€

Erster Eindruck

Die Apura 3in1 Transformationsjacke besteht im Wesentlichen aus zwei einzelnen Jacken, die aufeinander abgestimmt sind. Apura hat sich hier an der Zwiebeltechnik orientiert und ermöglicht es so, dass mit zwei einzelnen Jacken für die verschiedensten Bedingungen die passende Antwort parat zu haben. Dazu aber später mehr im Praxistest. Schauen wir uns erst einmal die beiden Jacken genauer an. Die äußere Jacke ist im Prinzip eine klassische Hardshelljacke die eine Membran besitzt (10.000mm Wassersäule) und alle Nähte im Inneren abgeklebt sind. Die Jacke besitzt eine angenehme weiche Haptik und ist leicht dehnfähig. Der Schnitt ist sehr locker gehalten, Arme und Saum sind länger dimensioniert. Dabei sind die Armabschlüsse auf der Oberseite verlängert und besitzen an der Unterseite elastische Bündchen. Der Saum und die Kapuze lassen sich mit einem Kordelzug einstellen. Damit Regen und Wind an der Front nicht eindringen können, ist der Reisverschluss unter einer Knopfleiste versteckt. Die Außenjacke besitzt auch viel Verstauraum in den beiden Seiten-, sowie der Rückentasche, die alle mittels Reisverschluss verschlossen werden können. Apura hat bei der Außenjacke auch an ein Belüftungskonzept gedacht, so können unter den Armen jeweils Belüftungsöffungen per Reisverschluss geöffnet werden.

Die Innenjacke ist eine klassische Fleecejacke, die im Brustbereich eine verstärkte Isolationsschicht aus synthetischem Material besitzt. Dabei besteht die Außenschicht des Brustbereichs aus einem Twillstoff, der der Jacke ein edles Finish verleiht. Der Schnitt ist leicht körperbetont gehalten, sodass die Jacke angenehm wärmend am Körper sitzt. Zudem ist auch die Rückenpartie der Fleecejacke leicht verlängert. Des Weiteren besitzt sie zwei Seitentaschen mit Reisverschluss und Netztaschen. Dadurch können die Seitentaschen auch als Belüftungsöffnungen genutzt werden. Beide Jacken sind übrigens mit reflektierenden Elementen versehen.

Bei einer Körpergröße von 1,83m und einem Brustumfang von 97cm sitzt die Jacke im verbundenen Zustand bei Größe M locker. Die Hardshelljacke sitzt alleine sehr locker und die Fleecejacke leicht körperbetont. Wer einen sportlicheren Sitz bevorzugt sollte eine Nummer kleiner wählen.

Apura 3in1 Transformationsjacke im Praxistest

Es ist Winter, es ist nass, kalt und windig. Das sind die idealen Bedingungen um die Apura 3in1 Transformationsjacke in ihrem Komplettsetup zu testen. Bevor es auf’s Rad geht, müssen beide Jacken erst einmal miteinander verbunden werden. Die Jacken könnten auch einzeln übereinander getragen werden, aber die Verbindung erleichtet das An- und Ausziehen. Das Handling die Jacken zu verbinden oder voneinander zu trennen ist dabei einfach und mit wenigen Handgriffen umgesetzt. So gibt es zum Verbinden der Jacken an den Ärmelenden, sowie im Nackenbereich kleine Knöpfe an der Hardshelljacke, hier können die kleinen Gummischlaufen der Fleecejacke eingehängt werden. Zusätzlich werden die Jacken über die Reisverschlüsse vollständig miteinander verbunden. Auf dem Rad erfüllt die Transformationsjacke fast alle Erwartungshaltungen, sie schützt zuverlässig vor Wind und Kälte und generiert durch ihren lockeren Schnitt eine komfortable Wohlfühlzone.

Auch unseren Duschtest hat die Hardshelljacke ohne Beanstandung gemeistert. Wird es unter der Jacke zu warm kann mit Hilfe der Belüftungsöffungen schnell für Abhilfe gesorgt werden. Die Transformationsjacke bietet aber weitere Vorteile, so kann an milden trockenen Tagen die Fleecejacke einzeln getragen werden. Sollte Regen drohen, kann die Außenjacke in ihrer eignen Tasche platzsparend verstaut werden und beispielsweise im Rucksack mitgeführt werden. Oder an warmen Sommertagen kann nur die dünne Hardshelljacke als Regenschutz genutzt werden. Was uns weniger an der Jacke gefallen hat, ist die Tatsache, dass großvolumige Helme nicht so gut unter die helmtaugliche Kapuze passen. Aber abgesehen davon, ist die Apura 3in1 Transformationsjacke ein rundum Sorglospaket für das gesamte Jahr und das zu einem unschlagbaren Preis/Leistungsverhältnis.

Web: apura.eu

