Verlosung: Wer auf dem Fahrrad stets alle wichtigen Daten im Blick behalten möchte, nutzt häufig das Smartphone. Ob Navigationssysteme, Routenplaner oder Trainings-Apps – digitale Helfer sind im Radsport längst unverzichtbar und kommen auch während der Fahrt regelmäßig zum Einsatz. Allerdings scheuen viele Radfahrer davor zurück, ihr wertvolles Smartphone direkt am Lenker zu befestigen. Genau hier setzt der Hersteller SP Connect an: Mit cleveren Halterungen und Schutzsystemen bietet er eine optimale Lösung, die sowohl Sicherheit als auch Komfort gewährleistet. Damit bleibt das Smartphone gut geschützt und jederzeit griffbereit. Als besonderes Highlight verlosen wir zehn Gutscheine im Wert von jeweils 100 Euro!

SP Connect brachte bereits 2016 sein vielseitiges Smartphone-Montagesystem auf den Markt. Das Herzstück der Produktlinie bildet das Phone Case – eine robuste, multifunktionale Schutzhülle mit integriertem Befestigungsmechanismus. Dank des einfachen Montage- und sicheren Verschlusssystems sind der Anwendung nahezu keine Grenzen gesetzt. Die eigentliche Innovation liegt im einheitlichen Befestigungssystem SPC+, das für maximale Flexibilität sorgt. Ergänzt wird das Sortiment durch eine breite Auswahl an sportartspezifischen Halterungen, Befestigungen, Fahrradtaschen und Beleuchtungssystemen. Durch das perfekt aufeinander abgestimmte Produktsortiment entstehen unzählige Kombinationsmöglichkeiten für Sport, Freizeit und Alltag.

Die innovativen SP Connect Smartphone-Halterungslösungen wurden kürzlich um eine weitere maßgeschneiderte Schutzhülle für das neue iPhone 16 erweitert. Diese Hülle integriert das bewährte SP Connect Befestigungssystem, das eine sichere und vielseitige Anbringung des Smartphones ermöglicht.

Die Hülle besticht durch ihr schlankes und robustes Design, das optimalen Schutz bietet, ohne die Ästhetik des iPhones zu beeinträchtigen. Dank des integrierten Befestigungsmechanismus kann das iPhone 16 mühelos an verschiedenen SP Connect Halterungen, wie beispielsweise am Fahrradlenker, im Auto oder am Motorrad, befestigt werden. Dies macht sie besonders attraktiv für aktive Nutzer, die ihr Smartphone in unterschiedlichen Situationen sicher nutzen möchten.

Eines der Highlights ist das universelle SP Connect Bike Bundle II, welches mit seinen Bestandteilen aus Phone Case, Weather Cover, Universal Bike Mount und StandTool ein komplettes Set für die sichere Montage des Smartphones am Lenker oder Vorbau. Nach der Montage des Bike Mounts kann das Phone Case mit einer 90 Grad Drehung in Sekundenschnelle auf der Halterung angebracht werden. Das Weather Cover sorgt zudem dafür, dass das Handy vor Regen und Schmutz geschützt ist und gewährleistet zusätzliche Stoßfestigkeit.

Das SP Connect Phone Case Xtreme verfügt über die Top-Features der gängigen SP Connect Handyhüllen einschließlich sicherer Montage, kabelloser Aufladung, einer starken magnetischen Befestigung und MagSafe-Kompatibilität. Mit seinem vollständigen, 360°-Schutzgehäuse und militärischer Falltest-Zertifizierung bietet SP Connect eine wasserdichte, schlamm- und staubresistente Schutzhülle für Smartphones. Der patentierte Twist-to-Lock-Mechanismus garantiert, dass das Smartphone sicher mit einer SP Connect-Halterungslösung verbunden werden kann.

