Radsport: Dieser Mann wird uns nach viele Jahre beschäftigen: Isaac del Toro hat die 16. Etappe des Giro d’Italia gewonnen und damit seine Führung in der Gesamtwertung weiter ausgebaut.

Del Toro siegt vor Bardet und Carapaz

Lange sah es danach aus, als würde die 16. Etappe des Giro d’Italia eine Angelegenheit für die Ausreißer werden. Nach 155 Kilometern von San Michele all’Adige nach Bormio machten dann aber doch die GC-Fahrer ernst. Romain Bardet (Picnic PostNL) wurde wenige Kilometer vor dem Ziel vom Duo Isaac del Toro (UAE – XRG) und Richard Carapaz (EF Education – EasyPost) eingeholt. Der Leader aus Mexico attackierte im letzten Anstieg nach Le Motte und nahm nur den Ecuadorianer mit. Zwei Kilometer vor dem Ziel ließ der Mann in Rosa dann aber auch Carapaz stehen. Damit feiert den Toro seinen ersten Etappensieg bei einer Grand Tour. Bardet – der fast seinen ersten Sieg auf italienischem Boden gefeiert hätte – gewann den Sprint um Platz zwei. Die Gruppe dahinter verlor nur wenige Sekunden, so dass es in der Gesamtwertung zu keinen großen Zeitabständen gekommen ist.

Carapaz & Pellizzari attackieren am Mortirolo

Am Passo del Mortirolo ging es auch unter den Favoriten ordentlich zur Sache. Richard Carapaz (EF Education – EasyPost) ließ zuerst seine Teamkollegen Tempo fahren, ehe er selbst attackierte. Der Ecuadorianer konnte sich sofort von seinen Kontrahenten lösen und eine Lücke reißen. Nur der Italiener Giulio Pellizzari (RB – Bora – hansgrohe) blieb an seinem Hinterrad. In der Abfahrt ließ sich der Deutsche Georg Steinhauser (EF Education – EasyPost) zurückfallen, um Carapaz zu unterstützen. Mit vereinten Kräften gelang es seinen Gegnern aber schließlich doch noch aufzuschließen. Der Gesamtführende Isaac del Toro (UAE – XRG) hatte noch drei wertvolle Helfer bei sich. Dort schon nicht mehr vorn mit dabei waren hingegen der Spanier Juan Ayuso (UAE – XRG) und der Italiener Antonio Tiberi (Bahrain – Victorious). Nach dem Zusammenschluss der beiden Favoritengruppen hielten die Teams UAE – XRG, Q36.5 und Movistar die Geschwindigkeit hoch, so dass die verbliebenen acht Ausreißer um den Deutschen Florian Stork (Tudor) doch noch gestellt wurden.

DEL TORO SE REVUELVE La maglia rosa arranca, se lleva a su rueda a Carapaz y se lanza a tumba abierta en el descenso en busca de Bardet y la victoria.#GirodItalia pic.twitter.com/pfU3ekcKvP — Eurosport.es (@Eurosport_ES) May 28, 2025