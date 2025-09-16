Produktnews: Lazer präsentiert mit dem neuen VeloVox, ein offenes Kommunikations- und Audiosystem, das speziell für den Einsatz auf dem Rad entwickelt wurde. Das System ermöglicht Gruppen-Intercom, Musik- und Anrufsteuerung und setzt dabei auf Technik des Kommunikationsspezialisten Cardo. Zudem ist eine Steuerung über Shimano Di2-Schalthebel und Shimano E-Bike-Systeme vorgesehen.

Das Lazer VeloVox Kommunikations- und Audiosystem richtet sich an Straßen-, Gravel- und MTB-Fahrer sowie an Trainingseinheiten in der Gruppe. Kernversprechen ist die freihändige Gruppenkommunikation mit bis zu 30 Teilnehmenden. Lazer betont ein offenes „Open-Ear“-Design, das die Umgebungswahrnehmung erhält und bietet so gegenüber klassischen In-Ear-Lösungen große Vorteile in Sachen Sicherheit. Das System soll damit den Anforderungen im Straßenverkehr besser entsprechen.







Die Hardware besteht aus zwei kompakten Einheiten, die links und rechts unauffällig am Helmriemen befestigt werden können und mit den meisten Helmen sowie Brillen kompatibel sind. Die Bedienlogik ist zweigeteilt: links Fokus auf Gruppenkommunikation, rechts auf Medien- und Anrufsteuerung. Eine Anbindung an die Cardo-Connect-App ist vorgesehen.

Als Alleinstellungsmerkmal hebt Lazer die Integration mit Shimano hervor: Über die Shimano Di2-Schalthebel beziehungsweise das Shimano E-Bike System soll sich das Lazer VeloVox direkt steuern lassen, sodass die Hände am Lenker und der Blick auf der Straße bleiben.







Lazer VeloVox – Technische Eckdaten

Gruppen-Intercom für bis zu 30 Personen

Mikrofon mit Wind- und Geräuschunterdrückung (für klare Sprachübertragung)

Open-Ear-Bauweise (Umgebungsgeräusche bleiben hörbar)

Akkulaufzeit bis zu 11 Stunden, Schutzklasse IP54

Gewicht: 19 Gramm pro Seite

Garantie: 2 Jahre

Unverbindliche Preisempfehlung 159,95 Euro

Mit dem Lazer VeloVox System adressiert der Hersteller den wachsenden Bedarf an vernetzter Kommunikation auf dem Rad – etwa für die Kommunikation oder Absprachen in Trainingsgruppen oder für mehr Komfort auf langen Ausfahrten. Durch das offene Hörkonzept zielt das System darauf ab, Sprachverständlichkeit und Situationsbewusstsein zu verbinden. Dass Lazer bei der Funk-Plattform auf einen etablierten Partner wie Cardo setzt und die Bedienung in bestehende Shimano Bedienelemente integriert, deutet auf eine starke Fokussierung auf Praxistauglichkeit hin.







WEB: lazersport.com