Ein Drop-Bar Bike von der Mtb-Kultmarke: Commencal 365 Gravelbike

Produktnews: Commencal 365 – nicht nur ein weiteres Gravelbike?!

Das ist das 365. Ein Commencal Gravel Bike, das für jedes denkbare Abenteuer entwickelt wurde, für jeden der 365 Tage im Jahr. Egal, ob man zu einer einstündigen Mittagsfahrt oder zu einem ganzen Tag auf den Pedalen aufbricht, dieses Fahrrad macht Spaß, so die Macher. Das Commencal 365 besitzt angeblich echte MTB-DNA, aber alles wurde so konzipiert, um mehr Komfort und Agilität zu bieten. Genau so, wie die Leute von Commencal es mögen.

Commencal sagt: „Der Rahmen besteht aus dreifach konifiziertem 6069 T4/T6 Aluminium, um ein komfortables Gravel Bike zu bieten, das auf jeden Tritt sehr gut reagiert. Die Geometrie ist vielseitig, aber die Komponenten wurden so konzipiert und ausgewählt, dass sie sich an das anspruchsvollste Gelände anpassen. Das 365 ist für Offroad-Gravel-Strecken und spaßige Trails ausgelegt. Fahrerkontrolle, Handling und Komfort stehen im Vordergrund, denn bevor es nur ein Gravel Bike ist, handelt es sich um ein Commencal Bike.“

Werbung Karl Platt präsentiert das BULLS Sonic Evo AM 3 Carbon

„Mit Blick auf Komfort und Handling wurde die Geometrie des 365 entwickelt, um mit jeder Art von Abenteuer, Bikepacking-Touren, Mittagsfahrten, Training oder einfach nur dem Pendeln zurechtzukommen. Dank des Stack/Reach-Verhältnisses (12/11) und des 74°-Lenkkopfwinkels bietet das 365 eine erstklassige Fahrposition, insbesondere für längere Tagestouren. Der 70-mm-Vorbau ermöglicht eine makellose Manövrierfähigkeit, wenn die Strecke eng oder kurvenreich wird. Ein 55-mm-Gabeloffset sorgt für präzises Lenkverhalten, das das Terrain filtert.“

„In Bezug auf Lebendigkeit liegt das Geheimnis im Unterrohr. Es ist speziell gestaltet und umschließt das Tretlager, um zur seitlichen Steifigkeit des Fahrrads beizutragen. Das Ergebnis ist ein leichtes Fahrrad, das sich bei hoher Geschwindigkeit gut fährt und auf die geringste Beschleunigung reagiert, wenn es erforderlich ist.“

„Da Kohlefaser nichts anderes als ein Kunststoffverbund ist, will Commencal dieses Material keinesfalls verwenden. Bei Commencal wurde es seit nunmehr 10 Jahren „verbannt“, da man sich auf Aluminiumverarbeitung konzentrieren möchte. Wir verfügen daher über umfangreiche Erfahrung im Umgang mit Legierungen. Die technischen Lösungen und die verwendeten Rohre ermöglichen die Produktion eines Rahmens, der gleichzeitig leicht, dynamisch und komfortabel ist.“

Das Commencal 365 wird in drei verschiedenen Versionen angeboten, um den Bedürfnissen, Budgets und Fahrstilen der Kunden gerecht zu werden:

365 Ride Das 365 Ride bietet alles, was man benötigt um in sein erstes Drop-Bar Abenteuer zu starten. Es ist ausgestattet mit einem Shimano GRX RX600 Antrieb und einem 40-Zahn-Kettenblatt. Die XXL-Kassetten-Bandbreite ermöglicht Fahren bei hoher Geschwindigkeit und bewältigt alles von langen Anstiegen bis hin zu rauen und holprigen Oberflächen. Der Shimano RX812 Schaltwerk garantiert reaktionsschnelle und geräuschlose Gangwechsel, während die Shimano Grx Rx400 Bremsen mit 180-mm-Rotoren die Fahrt sofort zum Stillstand bringen. Die Räder sind mit DT Swiss Aluminiumfelgen ausgestattet und mit Maxxis 45-mm-Reifen (650bx47c in Größe XS) kombiniert. Der 70-mm RideAlpha Vorbau bietet ein agiles Handling, während der breite Spank Flare 25 Lenker dank seiner Tropfenform ausgezeichneten Halt bietet. Der Einstieg in die 365 Welt ist mit rund 1667€ ausgepriesen.

365 Race Das 365 Race ist mit einer absenkbaren KS Lev Si Sattelstütze ausgestattet, die einen niedrigeren Schwerpunkt und mehr Sicherheit bei Abfahrten ermöglichen soll. Darüber hinaus profitiert das 365 Race von der renommiertesten gravelorientierten Shimano GRX RX8100 Schaltgruppe, Hollowtech-Technologie, RX812 Schaltwerk und kraftvollen RX810 Bremsen. Für Laufradstärke und Zuverlässigkeit sind die DT Swiss G1800 Spline gravel-spezifischen Felgen mit den Naben des Schweizer Herstellers kombiniert. Durch das 3 mm dicke Lenkerband und den äußerst bequemen (wir bhaben ihn schon getestet) Fizik Terra Alpaca X5 Sattel bietet das Commencal 365 Race gute beste Balance zwischen Komponenten, Komfort und Budget, um allen Arten von Offroad-Fahrten gerecht zu werden. Es ist in zwei Farben für 2500€ zu haben.

365 Signature Das rein weiße 365 Signature ist ein Rad, das für Rennen oder Abenteuerfahrten konzipiert ist. Die Sram Force XPLR eTap AXS 12-Gang-Gruppe bietet modernste Technologie und präzise Gangwechsel. Die Bremskraft kommt von den Sram Force eTap AXS HRD Bremsen mit den leichten 180-mm-Centerline-X-Scheiben. Das drahtlose Setup ist extrem schnell und effizient dank der absenkbaren RockShox Reverb AXS XPLR Sattelstütze. Das Top-Modell rollt auf den DT Swiss GR 1600 Spline Aluminiumfelgen in Verbindung mit 700x45c (650bx47c in Größe XS) Maxxis Rambler Reifen. „Wie beim 365 Race und 365 Ride ist das Handling-Erlebnis unübertroffen dank des kurzen Vorbau und des MTB-ähnlichen breiten Lenkers.“ verspricht Commencal. Auf der Homepage werden dafür 3750€ aufgerufen.

Web

www.commencal-store.com