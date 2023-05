Giro d'Italia #19: Buitrago macht Gee wieder zum Zweitplatzierten

Radsport: Santiago Buitrago hat die 19. Etappe des Giro d’Italia gewonnen. Der Kolumbianer lieferte sich im Schlussanstieg ein packendes Duell mit Derek Gee, der erneut Tageszweiter wurde. In der Gesamtwertung führt weiterhin Geraint Thomas. Der Brite wehrte den Angriff von Primoz Roglic erfolgreich ab.

Buitrago siegt auf den Drei Zinnen

Auch auf der 19. Etappe des Giro d’Italia sollten die Ausreißer die Oberhand behalten. Der Kolumbianer Santiago Buitrago (Bahrain – Victorious) war Teil einer 15-köpfigen Fluchtgruppe, die den Tagessieg unter sich ausmachte. Im Schlussanstieg ließ er seinen Begleiter Derek Gee (Israel – Premier Tech) zunächst ziehen. Auf den letzten zwei Kilometern schloss er jedoch die Lücke und attackierte explosiv, um den Etappensieg einzufahren. Unter den Favoriten kam es erneut kaum zu Angriffen. Die Top 3 belauerten sich bis auf die letzten beiden Kilometer. Erst dann ging Primoz Roglic (Jumbo – Visma) in die Offensive. Nur Geraint Thomas (Ineos Grenadiers) konnte folgen. Doch Joao Almeida (UAE) fuhr wie gewohnt ein gleichmäßiges Tempo und ließ sich bis zur Ziellinie nicht allzu weit distanzieren.

15 Fahrer in der Ausreißergruppe

Wie zu erwarten war, wagten sich auf dem 183 Kilometer langen Teilstück von Longarone nach Tre Cime di Lavaredo einige Fahrer in die Ausreißergruppe. Insgesamt 15 Mann gingen in die Offensive, darunter der Österreicher Patrick Konrad (Bora – hansgrohe), der Kolumbianer Santiago Buitrago (Bahrain – Victorious), der Däne Magnus Cort (EF Education – EasyPost), der Spanier Carlos Verona (Movistar) und natürlich wieder einmal der Kanadier Derek Gee (Israel – Premier Tech). Im Hauptfeld kümmerte sich die Mannschaft Ineos Grenadiers um die Tempoarbeit. Kurzzeitig stieg aber auch das Team Jayco – AlUla mit ein, da sie wegen Buitragos Anwesenheit in der Ausreißergruppe um die gute Position ihres Kapitäns Eddie Dunbar füchteten.

Healy provoziert Pinot

Als die Ausreißergruppe des Tages bereits über fünf Minuten Vorsprung hatte, attackierte Ben Healy (EF Education – EasyPost) aus dem Hauptfeld heraus. Sein Ziel war klar: Der Ire wollte zur Spitzengruppe aufschließen und Bergpunkte sammeln, denn im Kampf ums Bergtrikot lag er hinter Thibaut Pinot (Groupama – FDJ) zurück. Doch der Franzose ließ ihn nicht ziehen. Zunächst ließ er seine Teamkollegen arbeiten, um wieder näher an Healy heranzukommen. Später schloss er die Lücke selbst. Ben Healy gab das Unterfangen schließlich auf – zumindest vorerst. Denn nur wenige Sekunden nach der Einholung der beiden attackierte er erneut. Diesmal ging Pinot direkt mit und wich ihm anschließend nicht mehr von der Seite. Der Kampf ums Blaue Trikot schien somit beendet. Doch Thibaut Pinot hat die Rechnung ohne Derek Gee (Israel – Premier Tech) gemacht. Der Kanadier sammelte zu Beginn der Etappe so viele Punkte, dass er vor dem Schlussanstieg rein rechnerisch noch die Chance hatte, Pinot zu verdrängen. Denn auch beim morgigen Zeitfahren gibt es noch eine Bergwertung der ersten Kategorie.

Gee ist der Sieger der Herzen

Derek Gee (Israel – Premier Tech) gewann die Bergwertung auf dem Passo Valparola und am Passo Tre Croci. Kurz vor dem Schlussanstieg attackierte er seine Begleiter. Der Kanadier nutzte diese Gelegenheit, da er im steilen Abschnitt gegen Santiago Buitrago (Bahrain – Victorious) wohl nur geringe Chancen sah. Der Kolumbianer reagierte spät, konnte die Lücke aber noch rechtzeitig schließen. Im direkten Duell um den Tagessieg behielt er schließlich die Oberhand. Damit wurde Derek Gee beim diesjährigen Giro d’Italia zum vierten Mal Tageszweiter. Außerdem liegt er jetzt auch in der Punkte- und der Bergwertung auf Rang zwei. Die Klassementfahrer sollten auch heute lange abwarten. Erst auf den letzten zwei Kilometern kam es zu ersten Attacken. Damit bleibt es dabei: Dieser 106. Giro d’Italia ist eine Rundfahrt des Abwartens.