Radsport: Der Auftakt der Ruta del Sol musste nach rund 40 Kilometern abgebrochen werden. Auf Grund der Bauernproteste in Andalusien sah sich die örtliche Polizei nicht in der Lage, das Rennen angemessen abzusichern. Derweil konnte die Tour of Oman heute beendet werden. Adam Yates konnte seinen Teamkollegen Finn Fisher-Black noch abfangen.

Die Bauern legen die Ruta del Sol lahm

Eigentlich hätte am heutigen Mittwoch die Andalusien-Rundfahrt – auch bekannt unter der Bezeichnung Ruta del Sol – beginnen sollen. Doch die bergige Auftaktetappe von Almuñécar nach Cádiar musste nach rund 40 Kilometern abgebrochen werden. Weil die spanischen Polizisten bei zahlreichen Bauern-Demonstrationen benötigt wurden, konnten sie die Sicherheit des Radrennens nicht mehr gewährleisten. Da in der gesamten Region derzeit protestiert und gestreikt wird, ist unklar, ob die Andalusien-Rundfahrt in den nächsten Tagen überhaupt wie geplant fortgesetzt werden kann.

Ruta del Sol opening stage cancelled due to farmer protests https://t.co/pKDWojxI6j pic.twitter.com/4JE6uCJCqA — Cycle Sport (@CycleSportMag) February 14, 2024

Adam Yates gewinnt die Tour of Oman

Fast ins Wasser gefallen wäre auch die Schlussetappe der Tour of Oman. Denn auch am letzten Tag der fünftägigen Rundfahrt hatten die Profis mit sehr schlechten Wetterbedingungen zu kämpfen. So wurde das letzte Teilstück auf 72 Kilometer verkürzt. Das Highlight des Tages – der Green Mountain – blieb jedoch im Programm. Schlussendlich konnte sich dort Adam Yates (UAE) souverän vor Jan Hirt (Soudal – Quick-Step) durchsetzen und die Gesamtwertung dann doch noch gewinnen. Neben dem Briten und dem Tschechen steht der Neuseeländer Finn Fisher-Black (UAE) auf dem Podium. Er lag bis zum heutigen Tag in Führung, musste heute aber seinem Teamkollegen den Vortritt lassen. Als bester Deutscher beendet Ben Zwiehoff (Bora – hansgrohe) auf Rang elf die Tour of Oman.