Radsport: Mathieu van der Poel hat die E3 Classic für sich entschieden. Der Niederländer ließ der Konkurrenz beim regnerischen Eintagesrennen keine Chance. Auch Wout van Aert muss sich eingestehen, dass sein größter Kontrahent heute deutlich stärker war. Nils Politt wurde als bester Deutscher Siebter.



Mathieu van der Poel mit 45km-Solo

Die 66. Austragung der E3 Classic geht an Mathieu van der Poel (Alpecin – Deceuninck). Der Niederländer hat das Eintagesrennen mit Start und Ziel in Harelbeke über 207,6 Kilometer souverän als Solist für sich entschieden. Er ließ Jasper Stuyven (Lidl – Trek) und Wout van Aert (Visma – Lease a Bike) hinter sich. Die beiden Topstars lieferten sich auf den letzten 45 Kilometern einen Schlagabtausch Mann gegen Mann. Nachdem Van der Poel bereits knapp 40 Sekunden Vorsprung hatte, fuhr ihm Van Aert als Solist hinterher. Der Abstand sank auf unter 10 Sekunden zusammen, stieg dann jedoch wieder rasant an. Auf den letzten Kilometern brach Van Aert förmlich ein, so dass Stuyven noch zu ihm aufschließen konnte. Im Sprint um Rang zwei ergab sich Van Aert kampflos.

Wout van Aert stürzt am Patterberg

Durch zahlreiche Attacken schon in der ersten Rennhälfte hat sich das Hauptfeld auf ca. 30 Fahrer reduziert. Kleinere Gruppen oder gar Solisten konnten sich jedoch nicht absetzen, auch wenn viele Profis es nicht unversucht ließen. Unter anderem waren auch die Deutschen Jannik Steimle (Q36.5), Nils Politt (UAE) und Niklas Märkl (dsm-firmenich PostNL), sowie der Schweizer Stefan Küng (Groupama – FDJ) phasenweise in einer Fluchtgruppe vertreten. Wirklich für eine ernsthafte Selektion konnte aber erst Mathieu van der Poel (Alpecin – Deceuninck) sorgen. Der Niederländer attackierte rund 45 Kilometer vor dem Ziel am Paterberg direkt nach einem Sturz von Wout van Aert (Visma – Lease a Bike). Mit einer ordentlichen Portion Wut im Bauch fuhr ihm der Belgier anschließend – ebenfalls als Solist – hinterher. Das Duell der Giganten war eröffnet.