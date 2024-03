Radsport: Tadej Pogacar hat zum zweiten Mal in seiner Karriere Strade Bianche gewonnen. Der Slowene konnte sich bereits 80 Kilometer vor dem Ziel lösen und sein beeindruckendes Solo bis zur Ziellinie auf dem Piazza del Campo durchziehen. Bei den Frauen wurde die Weltmeisterin Lotte Kopecky ihrer Favoritenrolle gerecht.

Es war eine Ankündigung, fast schon eine Drohung. Tadej Pogacar (UAE) hat sie ausgesprochen und wahr gemacht. Satte 80 Kilometer vor dem Ziel setzt der Slowenische Meister bei der 18. Ausgabe von Strade Bianche seine Attacke – und keiner kann folgen. Zuvor ließ er seinen Edelhelfer Tim Wellens (UAE) das Tempo so sehr forcieren, dass die Favoritengruppe stark dezimiert wurde und die meisten seiner Kontrahenten daher ohne Helfer waren. Nach 215 Kilometern jubelt der zweifache Toursieger in Siena nach 2022 zum zweiten Mal, diesmal vor Toms Skujins (Lidl – Trek) aus Lettland und dem Belgier Maxim van Gils (Lotto – Dstny). Wenngleich die Performance von Tadej Pogacar absolut beeindruckend war, hat sein souveränes Auftreten natürlich auch Auswirkungen auf die Spannung des Rennens. Da sein Sieg schon weit vor dem Ziel – und weit über eine Stunde vor der Zieleinfahrt – sicher schien, ging es anschließend eben nur noch um Rang zwei.

„Nobody can match his power“

Tadej Pogacar has powered ahead with 80km to go! Will he be able to hold out? #cycling #stradebianche pic.twitter.com/upxre1XKNr

— Eurosport (@eurosport) March 2, 2024