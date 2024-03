Radsport: Jasper Philipsen hat die zweite Etappe von Tirreno – Adriatico gewonnen. Der Belgier sprintete auf den letzten Metern in Follonica souverän an Tim Merlier vorbei, der ihm unfreiwillig den Sprint anzog.

Philipsen sprintet in einer anderen Liga

Schon im vergangenen Jahr war Jasper Philipsen (Alpecin – Deceuninck) in den Massensprints eine Klasse für sich. Das scheint sich in dieser Saison fortzusetzen. Denn der Belgier gewann die heutige zweite Etappe von Tirreno – Adriatico scheinbar mühelos und souverän vor seinem Landsmann Tim Merlier (Soudal – Quick-Step). Der Tageszweite versuchte den Top-Favoriten in der letzten Rechtskurve zu überraschen, indem er mit hoher Geschwindigkeit an die Spitze fuhr. Doch Philipsen blieb aufmerksam, schnappte sich das Hinterrad – und den Tagessieg. Biniam Girmay (Intermarché – Wanty) aus Eritrea hätte eigentlich das Podium komplettiert. Da er auf der rechten Fahrbahnseite dem Franzosen Alex Zingle (Cofidis) allerdings zu wenig Platz ließ, wurde er ans Ende der Gruppe strafversetzt. Gesamtführender bleibt Juan Ayuso (UAE) aus Spanien, der das gestrige Auftaktzeitfahren für sich entscheiden konnte.