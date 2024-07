Eurobike Messe News 2024: Mit dem Clic Valve legt Reifenhersteller Schwalbe eine komplett neue Lösung für Fahrradventile vor. Statt SV, AV und DV gibt’s bald nur noch SCV – und erste Tests beweisen die Überlegenheit des Systems.

Highlight am Messestand von Schwalbe waren auf der Eurobike nicht unbedingt die neuen Reifen (dazu später mehr), sondern ein kleines Bauteil, das alle brauchen und niemand groß beachtet: das Fahrradventil. Drei Versionen sind gebräuchlich: Das Sclaverand-Ventil (SV) ist besonders luftdicht und finden an Sporträdern Verwendung; das Schrader- oder Autoventil (AV) kommt vom Auto und ist typisch für einfache Fahrräder und das Dunlop- oder Blitzventil (DV) ist das klassische Fahrradventil, das sich einfach handhaben lässt, aber immer von einer großen Überwurfmutter gehalten werden muss.

Für alle drei Ventile braucht man unterschiedliche Pumpenköpfe, was natürlich ziemlich umständlich ist. Bei Standpumpen gibt es komplizierte Multifunktions-Pumpenköpfe; bei vielen Handpumpen kann man im Klemmkopf einen Einsatz umbauen, was ebenfalls nicht gerade praktisch ist. Und hier setzt das Schwalbe Clic Valve an. Die Idee ist, einen Ventileinsatz zu bieten, der zum einen in den Ventilschaft von Sclaverand- und Autoventil passt, sich also an Schläuchen mit DV-, AV- und SV-Ventil nachrüsten lässt – und zum anderen eine sichere Verbindung zur Pumpe ermöglicht, nämlich den Klick im Namen. Und das funktioniert so: Das Ventil ist oben mit einem kleinen Kragen ausgestattet, der in den Pumpenadapter einrastet. Dieser öffnet das Ventil und sorgt gleichzeitig dafür, dass keine Luft entweicht. Nun kann der Schlauch befüllt werden (bzw. der Reifen bei Tubeless-Systemen), wobei das Ventil laut Hersteller einen größeren Luftdurchfluss erlauben soll (was man beim Pumpen zumindest mit der Standpumpe aber nicht bemerkt). „Klick“, hat man die Pumpe wieder abgezogen, ohne dass Luft entweicht oder man sich mit dem Klemmhebel des Pumpenkopfes die Finger wehtut. Die Ventilkappe wird ebenfalls aufgeklickt statt geschraubt, was deutlich schneller geht.

Schwalbe Clic Valve: Neues System mit vielen Vorteilen

Erste Tests zeigen, dass das System wirklich gut funktioniert. Gerade das Ansetzen des Ventils wird deutlich vereinfacht – einfach aufschieben, und „klick“, ist eine feste Verbindung da. Der Durchmesser des mitgelieferten Adapters entspricht dem AV-Ventilfuß und passt damit zu entsprechenden Pumpen. Wer eine auf Sclaverand-Ventile abgestimmte Pumpe verwendet, braucht ihn nicht unbedingt, um einen der Vorteile des Systems zu genießen – nämlich dass beim Aufstecken der Pumpe keine Luft mehr entweicht. „Klick“ macht es aber nur mit Adapter. Die von uns fotografierte Kombination von SCV-Adapter und Messing-Stecknippel am SKS Rennkompressor ist von daher nicht unbedingt nötig, doch nur so kann man alle Vorteile des Systems genießen: etwas das leichte Abziehen des Adapters, wogegen der Stecknippel sehr fest auf dem Ventil sitzt – bis das Dichtgummi abgenutzt ist und der Pumpenschlauch gar nicht mehr hält. Das heißt auch, dass man per SCV alle drei Ventile per Sclaverand-Pumpe bedienen kann.

Beim Autoventil fällt das Problem weg, dass beim Aufstecken der Pumpe immer Luft entweicht, ebenso wie beim Abziehen oder -schrauben. Beim Sclaverand-Ventil entfällt das Auf- und Zuschrauben der kleinen Rändelmutter; außerdem kann sich der Ventilstößel nicht mehr verbieten. und auch hier kann beim Aufstecken und Abziehen der Pumpe keine Luft mehr entweichen. Beim Blitzventil braucht man nach wie vor die Überwurfmutter; hier punktet das SCV durch die feste Verbindung von Schlauch und Ventil. Insgesamt hat das neue Ventil also nur Vorteile – und sonderlich teuer ist es auch nicht. Ein Umrüst-Kit, das aus zwei Ventilen plus Adapter besteht, kostet ab 16,96 Euro; später werden die Ventile auch separat erhältlich sein.

Neue Reifen für Allround und Allroad: Schwalbe steht Kopf

Neue Reifenmodelle gab es am Stand von Schwalbe übrigens auch: Mit dem Schwalbe One 365 kommt ein neuer Trainingsreifen mit besonders stabiler, pannenfester Karkasse, der auch in 32 mm Breite erhältlich sein wird. Dieser Pneu könnte die Lücke zwischen Straße und Schotter schließen – auf ersterer rollt er leicht ab, auf letzterem ist er unempfindlich und noch griffig genug. Mit dem G-One Comp ist dazu ein neuer Allrounder im Programm, der ein interessantes Profil mit eckigen Blöcken zeigt. Er soll bereits für unter 20 Euro erhältlich sein; eine in Zukunft angebotene Tubeless-Variante wird um die 25 Euro kosten.

Überarbeitet hat Schwalbe die „Vulkanetten“ auf den Reifen, die nun gut lesbar Infos zu Typ und Größe geben. Allerdings ist die Beschriftung so ausgerichtet, dass sie auf dem Kopf steht, wenn man sie fürs Foto nach oben dreht. Naja, vielleicht war das ja nur bei den Messemustern so…

