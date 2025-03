Produktnews / E-MTB: Mit den neuen Lyke Modellen möchte Haibike im Light eMTB-Segment neue Maßstäbe setzen. Im Fokus stehen noch mehr Leistung und Performance für maximalen Fahrspaß in jedem Gelände. Der kompakte Fazua Ride 60 Antrieb soll in Kombination mit dem 480 Wh Akku hierbei am Berg stets das richtige Maß an Unterstützung gewährleisten.

Angeboten wird das neue Haibike Lyke in drei Varianten. Alle Modelle kommen mit CF 29″ Carbon-Frame, 140/140 mm Federweg und Fazua Ride 60 Antrieb mit 480 Wh Drive Unit Battery. Das Top-Modell der Serie ist das exquisit ausgestattete Lyke CF SE. Jedes Merkmal wurde daraufhin entwickelt, maximalen Fahrspaß zu garantieren, bergauf wie auch bergab. Dank des smarten RockShox Flight Attendant Systems ist das Fahrwerk immer genau zum richtigen Zeitpunkt in der richtigen Position. Das automatische Fahrwerk reagiert in Echtzeit und analysiert den konstanten Fluss sich ständig ändernder Daten, um die perfekte Fahrwerkseinstellung für jeden Trail zu finden.

Lyke CF SE

• Motor: Fazua Ride 60 (450 W max., 60 Nm, Fazua Mode Control) • Akku: 480 Wh (Intube & entnehmbar) • Range Extender Kompatibel • Full 29” • Top-Modell mit Flight Attendant System: (Rockshox Pike Ultimate 140 mm / Rockshox Super Deluxe Ultimate 140 mm) • Sram XX Eagle T-Type 12-Speed • Preis: 13.000 Euro

Web: www.haibike.com